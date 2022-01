La jauge pour la culture est de 200 personnes par représentation et non par jour

À l'occasion des débats qui se tiennent aujourd'hui devant le Conseil d'Etat, l’avocat du gouvernement a précisé que la jauge maximale de 200 personnes devait être entendue "par événement par jour" et non "par jour".

Les avocats se sont retrouvés devant le Conseil d'Etat ce vendredi concernant l'arrêté royal du 29 décembre fixant les conditions d'accès la culture. Pendant sa plaidoirie, l'avocat du gouvernement a précisé que la jauge maximale de 200 personnes devait être entendue "par événement par jour" et non "par jour". Des propos rapportés par le Soir. Pour rappel, ce recours devant la plus haute juridiction administrative du pays a pour but de suspendre et d'annuler l'arrêté royal limitant les jauges des salles à 200 personnes maximum par jour.