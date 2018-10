La loi des séries

Alexandrine Duez | Codirectrice programmation de Be tv

1/ Comment cette rentrée télé s’est-elle annoncée?

D’une manière générale, il y a une inflation de la production de séries télévisées, principalement aux USA. Mais vu le succès des productions locales sur chaque territoire, les diffuseurs linéaires et SVoD se lancent dans la production de séries et contribuent de ce fait à l’inflation générale, dans le sens positif du terme. Cela conduit à une production très différenciée et une multiplication des niches. Il n’y a plus une série populaire, comme l’a été "Urgences", mais une couverture à 360° de tous les types de publics.

2/ Quelles sont les conséquences de cette inflation?

Il y a une sorte d’overdose d’informations sur les séries et il est devenu impossible de voir tout ce qui nous intéresse. Il y a donc une importance accrue de la guidance, que ce soit via la recommandation du bouche-à-oreille, la presse, etc. Autre conséquence: le calendrier change. Les lancements classiques de septembre et mars demeurent, mais la SVoD diffuse à n’importe quel moment et bouscule les habitudes: on peut être spectateur au moment où on le désire.

3/ Cela impacte-t-il aussi le calendrier des sorties européennes et américaines?

Avec internet et le streaming, les chaînes US ont bien compris cette compression du temps: la mise à disposition de l’offre doit être immédiate. Elles lancent ainsi très tôt la version française et offrent une voie légale via le simulcast – la diffusion simultanée comme HBO-Be tv – pour les séries les plus piratées comme "Game of Thrones".