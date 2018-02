Laura Smet et David Hallyday vont contester en justice le testament de leur père

Laura Smet et son frère David Hallyday vont contester en justice le testament de leur père Johnny Hallyday. Il confierait l'ensemble de son patrimoine à Laeticia, selon les avocats des deux enfants.

La fille de Johnny Hallyday, Laura Smet, a demandé à ses avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions du testament du célèbre chanteur décédé en décembre dernier. Le testament confierait "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à son épouse Laeticia, selon les avocats de Laura Smet, dans un communiqué ce lundi.

"Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l'effet de la loi californienne", indique le communiqué de Mes Emmanuel Ravanas, Pierre-Olivier Sur et Hervé Témime.