Le KVS change d’air, acte II

Dès janvier, le théâtre flamand innove pour soutenir les secteurs de la santé et de l’enseignement, mobilise les artistes et fait (re)vivre la culture confinée! Par Aliénor Debrocq.

Lumière naturelle, circulation aérée, brouhaha, bruits de couverts et ballet de blouses blanches: comme chaque midi, la cantine du personnel de l’UZ Brussel tourne à plein régime. Au centre, un espace vide dans lequel s’avance Michael De Cock, directeur du KVS. La rumeur décroît, on l’écoute présenter le programme d’interventions artistiques qui va se dérouler au sein de l’hôpital, chaque jeudi à partir de janvier. Dans une institution où la direction fait beaucoup pour la santé psychique du personnel hospitalier, réinventer la culture et l’innover face à un public live fait partie des priorités!

Remercier les soignants, encourager les artistes

Pour le KVS, cette initiative répond à un objectif double: "D’une part, remercier tous les gens qui nous sauvent; d’autre part, créer de l’emploi et des perspectives pour les artistes, qui subissent beaucoup de stress, d’inquiétude et de déprime à tous les niveaux" déclare Michael De Cock.

En août dernier, "KVS change d'air" initiait déjà une nouvelle façon de penser et de pratiquer les arts vivants en temps de pandémie: après un déconfinement très progressif, Michael De Cock lançait la nouvelle saison par une série de performances et de solos en extérieur, puis en salle par intermittence. Une façon concrète et symbolique de quitter la bulle du théâtre pour toucher un autre public et offrir aux artistes confinés de se remettre à travailler. Peu de temps après, les décideurs politiques ont de nouveau fermé les lieux de culture...

"Le secteur culturel est le premier à être arrêté et le dernier à pouvoir reprendre" Steven De Bruyn Musicien

Mais ce ne sont pas ces terribles contraintes qui vont abattre Michael De Cock et son équipe! Le second volet du "KVS change d’air" est lancé, en partenariat avec les secteurs de la santé, de l’enseignement et des seniors – mais aussi en ligne sur la plateforme KVS 24/7. "Je n’ai aucune idée de quand on pourra rouvrir nos portes, confie De Cock. On continue à répéter sans savoir si on pourra se produire en février. Alors, si on doit rester fermé au public, on va investir les hôpitaux, les écoles, les maisons de repos!"

Apporter du soleil

Chaque semaine, la responsable de la billetterie du KVS, Adila Mezoudji, va épauler le personnel soignant de la maison de retraite De Overbron, à Neder-Over-Heembeek. Une première pierre à l’édifice qui s’élargit grâce à l’UZ Brussel, où de courtes interventions artistiques auront lieu chaque semaine en live – et en rediffusion sur l’intranet –, avec un élargissement possible à d’autres hôpitaux (des discussions sont en cours avec le CHU Saint-Pierre).

3.800 collaborateurs La totalité du personnel de l'UZ Brussel, à qui s'adresse cette initiative

Mettre du cœur au ventre du personnel soignant en toute sécurité sanitaire, par un programme de danse, de musique, de poésie et de théâtre: voilà ce que les artistes conviés (Steven De Bruyn, Les Mybalés, Junior Akwety, Lisette Ma Neza, Briana Ashley Stuart et Yassin Mrabtifi) se proposent de faire en quelques minutes de représentation. Cette initiative s’inscrit dans un programme plus vaste soutenu par l’UZ Brussel Foundation: "Depuis quelque temps déjà, une grande variété d’actions, petites et grandes, ont lieu à l’UZ Brussel en vue de remercier et de soutenir les 3.800 collaborateurs de notre hôpital" explique Marc Noppen, CEO.

"Je ne suis pas là pour recevoir des applaudissements, mais pour donner un rayon de soleil au personnel soignant." Steven De Bruyn Musicien

Tandis que les jumelles du duo bruxellois Les Mybalés dansent tout en noir au milieu des blouses blanches, Steven De Bruyn dépose son harmonica quelques instants: "Pour moi, il s’agit d’apporter la musique aux gens d’une autre manière, avec une autre énergie. C’est important de s’adapter au contexte. Je ne suis pas là pour recevoir des applaudissements, mais pour donner un rayon de soleil au personnel soignant. Cette année, je me suis interrogé sur la possibilité de faire autre chose de ma vie, mais j’essaie de trouver des façons de continuer. Je joue de l’harmonica tous les jours depuis 25 ans. Nous ne sommes pas les seuls impactés, mais le secteur culturel est le premier à être arrêté et le dernier à pouvoir reprendre..."

L’école autrement

Romaniste agrégé, Michael De Cock a aussi été sollicité par Dirk Kerckhoven, directeur de l’école secondaire technique Don Bosco à Woluwe-Saint-Pierre, en manque de professeurs de néerlandais depuis septembre – une situation tragique mais fréquente, selon lui. Les deux institutions ont décidé de conclure un partenariat, dans lequel le KVS mobilise des artistes pour donner cours aux élèves et partager des expériences. Kristien De Coster (Ultima Vez) s’engage ainsi à enseigner et initier les élèves à la danse avec Wim Vandekeybus.

"Dans l'enseignement néerlandophone, l'esthétique est menacée d'être retirée des objectifs du programme." Michael De Cock Directeur artistique du KVS

Le dramaturge urbain Gerado Salinas va quant à lui les faire raconter des histoires en musique. Joanna Rossi et Lisette Ma Neza vont également travailler autour de l’identité, du chez-soi et de la littérature. Les élèves pourront dans un second temps venir découvrir les salles de répétitions du KVS dans le cadre d’un workshop, et monter eux-mêmes sur les planches.

"Je suis très heureux de ce partenariat, déclare Michael De Cock. Pour nous, c’est une façon de partager la passion et la connaissance et de faire de l’innovation culturelle. D’autant plus que, dans l’enseignement néerlandophone, les branches artistiques sont sous pression depuis que l’esthétique est menacée d’être retirée des objectifs du programme."