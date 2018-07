Le bonheur, ça se travaille!

DES RACCOURCIS VERS LE BONHEUR

→ Dormez suffisamment. Dormir suffisamment est le chemin le plus simple pour être plus heureux. Si vous dormez moins de 5 heures par nuit, votre humeur s’en ressent et vous risquez un déséquilibre physique et émotionnel. Ceux qui dorment suffisamment apprennent plus vite et ont une meilleure compréhension des choses.

→ Bougez (un peu). À la Duke University, des experts ont démontré l’effet positif de l’exercice physique. Les chercheurs ont organisé trois séances de sport par semaine d’au moins une demi-heure pour des patients atteints de dépression profonde. Un deuxième groupe a reçu des antidépresseurs. Un troisième groupe a combiné les médicaments et l’exercice. Après quatre mois, chaque groupe comptait un nombre plus ou moins équivalent de patients, soit 60%, montrant des signes d’amélioration. Mais lors d’un second contrôle six mois plus tard, les "sportifs" se sentaient beaucoup mieux que le groupe ayant reçu des médicaments et même que celui ayant combiné les deux approches (sports + antidépresseurs). Il n’est pas obligatoire de courir un marathon pour ressentir les effets positifs du sport: un jogging modéré ou une marche rapide suffisent, pour autant que vous le pratiquiez régulièrement.

→ Méditez. La méditation est la panacée universelle des personnes en quête de bonheur: c’est bon pour tout. Ceux qui méditent régulièrement se sentent plus heureux et davantage connectés aux autres. Leurs pensées s’égarent moins et leurs capacités cognitives s’améliorent. La scanographie cérébrale a prouvé que la méditation améliorait de manière visible le fonctionnement du cerveau.

www.coursera.org