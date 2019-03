Le chemin de croix du cardinal Barbarin

Sa condamnation, par la Justice française, pour non-dénonciation de crimes pédophiles et la relative clémence du Pape à son égard créent une ambiance délétère au sein de l’Église catholique. Pour les victimes, les comptes ne tombent pas juste. Tant s’en faut.

Son visage a la couleur de la craie. Une couleur d’autant plus visible que lui-même, les avocats et les magistrats, sont habillés en noir. Dans cette atmosphère de deuil général, le 7 janvier, les mains jointes sous son menton, devant un tribunal de Lyon, le cardinal Barbarin a le regard perdu des hommes en proie avec leur conscience. L’une des figures de l’épiscopat français est au cœur d’un procès. De son procès. La Justice française lui reproche une non-dénonciation de crimes pédophiles commis par Bernard Preynat, un prêtre de son propre diocèse. Quelques semaines plus tard, le 7 mars, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis.

Vue en plein écran ©REUTERS

En titrant "Le choc" sur sa couverture, le quotidien La Croix reflète ainsi l’émoi et la stupéfaction suscités par un verdict qui fait l’objet d’une procédure d’appel. Dans son éditorial du 8 mars, ce quotidien fondé en 1883 par la congrégation des assomptionnistes, souligne la nécessité "pour le bien de l’Église, de donner le signal d’un changement d’ère". De fait, semblant enfin mieux comprendre les enjeux, Philippe Barbarin déclare qu’il compte remettre sa démission au pape François, répétant également "sa compassion pour les victimes et toute la place qu’elles et leurs familles gardent dans (sa) prière".

Mais le cardinal ce faisant n’assume pas tout à fait puisqu’il laisse au chef suprême de l’Église le soin d’exprimer une ultime appréciation portant sur le bien-fondé de sa condamnation. La Justice française est une chose, semble-t-il signifier, mais la Justice divine par son premier représentant, prime. Un brin cynique, le résultat de son calcul est bon. Mieux, il le conforte. Puisque le 19 mars, le Pape refuse la démission du plus haut dignitaire de France en invoquant la présomption d’innocence remise en jeu par une double procédure d’appel (accusé et parquet).

Les deux hommes ont en outre toujours été proches. Celui qui avait déclaré durant son procès n’avoir "jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir" des "faits horribles" a estimé que le Pape lui avait en substance suggéré, afin de préserver le diocèse de Lyon, de "se mettre en retrait pour quelque temps et de laisser la conduite du diocèse au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten". Le cardinal Barbarin est le troisième évêque condamné pour non-dénonciation de faits comparables. Pierre Pican et André Fort avaient aussi en leur temps écopé d’une peine de prison avec sursis (3 mois et 8 mois) mais pour des faits s’étant déroulés pendant leurs fonctions.

Des témoignages accablants

Pour les victimes (70 scouts au total) dont certaines ont fini par prendre progressivement la parole, les comptes n’y sont pas. Diffusé en 2016 sur France Culture, visible sur internet, le témoignage de Laurent Duverger est singulièrement poignant. Marié deux fois, ce presque quinquagénaire désormais, raconte ce qui lui est arrivé lorsqu’il participait à des camps scouts dans la région lyonnaise, sous la houlette du père Preynat, de 1978 lorsqu’il avait 9 ans et jusqu’à 1982. Articulés d’une voix calme où l’émotion transparaît à peine, dans un évident souci d’être clair, ses mots disent au préalable que "rien ne s’oublie". Notamment confie-t-il, "cette effroyable odeur de cigare froid et de transpiration pendant que j’étais collé à son bas-ventre". Un autre se souvient aussi du parfum âcre des "cigarillos" et la respiration de l’homme "allant crescendo". Laurent Duverger quant à lui, se fait comme ses anciens copains, le porte-parole de l’enfant qu’il était par exemple lorsqu’il évoque encore, les "caresses sur son pénis" par le même prêtre, alors qu’il effectuait en 1982 un déplacement en Corse pour un nouveau séjour en camp.

C’est à 21 ans, alors qu’il avait une petite amie, qu’il révèle à sa mère que sa sexualité avait – tragiquement – commencé bien plus tôt, dans un environnement censé être protecteur. Mais, conformément à une omertà longtemps bien installée en France sur ces sujets, elle lui intime non seulement de ne rien dire mais encore moins d’en souffler mot à son père. Et il a obéi, enfouissant en lui-même ce traumatisme de l’enfance. Son cas publié sur le site de l’association "La parole libérée" est emblématique des épisodes surgis d’un passé enfoui. Lequel allait concourir à l’accusation du cardinal Barbarin, faute d’être radicalement intervenu.

Laurent Duverger décrit parfaitement comment, lorsque l’on est un jeune garçon, on ne peut comprendre ce qui est en train de se passer face à un prêtre qui représentait "l’autorité absolue" au même titre d’ailleurs que son père qui à ses dires, ne l’a jamais soutenu. En 2011 cependant, les choses évoluent un peu. Laurent Duverger, en rupture avec sa famille, a rendez-vous avec le cardinal Barbarin, lequel s’esquive. C’est Monseigneur Brac de la Perrière qui le reçoit finalement. Et qui le rassure en affirmant que le diocèse avait "Preynat à l’œil et qu’il n’était plus en contact avec des enfants". En réalité, le père Preynat dirigeait encore une paroisse, toujours en contact avec des jeunes.

Cette situation s’est étirée jusqu’au 31 août 2015, date à laquelle il sera destitué de toutes ses fonctions. Ce "gros mensonge" de l’autorité épiscopale choque Laurent Duverger, qui a fini par soigner son mal grâce à une thérapie. En ce début d’année 2019, il ne peut évidemment que constater une plaie toujours sensible après la décision du Pape de reporter le jugement de l’Église aux conclusions d’un appel dont la date n’est pas encore fixée à ce jour, tout comme d’ailleurs le procès à venir du père Preynat.

À lire l’ensemble des témoignages accablants (Eric, Jean-Yves, Cyril… et bien d’autres) de ceux qui sont tous devenus des adultes, à l’instar de Thony qui assure que le prêtre a "bousillé" sa vie, il est tout de même difficile de comprendre comment le cardinal Barbarin n’a pas pris davantage conscience des faits qui lui avaient été rapportés. La protection de l’institution diocésaine a semble-t-il compté davantage. D’autant que l’information était connue depuis longtemps. C’est en 1991 qu’un des anciens scouts de la paroisse de Sainte-Foy avait informé le prédécesseur de Philippe Barbarin, le cardinal Decoutray, du comportement de Bernard Preynat. Lequel avait donc, après une brève mise à l’écart, continué à enseigner le catéchisme à des enfants.

La forte personnalité d’un "Tintinophile"

Si l’indulgence ou encore la prudence du Pape heurte, ce n’est pas seulement à l’égard des agissements multiples d’un prédateur sexuel mais aussi parce que le cardinal Barbartin est une figure, sinon "la" figure de l’épiscopat français. Lorsqu’une plainte est déposée en 2016 contre lui pour non-dénonciation et obligation de porter secours aux victimes, le Pape vient déjà à sa rescousse. "D’après les éléments dont je dispose, assurait alors le souverain pontife en dépit de plusieurs évidences, je crois qu’à Lyon, le cardinal Barbarin a pris les mesures qui s’imposaient, qu’il a bien pris les choses en main." Il est, concluait-il enfin, "un courageux, un créatif, un missionnaire".

Malgré tout et comme en écho, le Premier ministre de l’époque Manuel Valls pressait sur RMC celui qui est aussi le primat des Gaules de prendre ses "responsabilités". Mais le cardinal lui répond en conférence de presse que c’est le cas en rappelant que le chef du gouvernement est bien placé pour comprendre le principe même de la présomption d’innocence. Et alors qu’une nouvelle plainte a été déposée à son encontre par un fonctionnaire pour "incitation au suicide".

Celui qui aura 69 ans en octobre n’imaginait sans doute pas la tourmente dans laquelle il serait plongé après une carrière brillante. Il est né à Rabat au Maroc, cinquième rejeton d’une fratrie de onze enfants dont deux sœurs qui deviendront religieuses. Titulaire d’une maîtrise de philosophie et une autre de théologie, il est ordonné prêtre en 1977 dans le diocèse de Créteil en banlieue parisienne. Il est une première fois nommé évêque en 1998 et c’est en 2002 – soit bien longtemps après les faits qui constituent le départ de l’affaire – qu’il prend ses fonctions à Lyon, où il deviendra un proche du maire, Gérard Collomb.

Philippe Barbarin est un homme dont la voix porte. Ses prises de position lors des manifestations du Mariage pour tous sont sans ambiguïtés. Conservatrices, elles vont radicalement à rebours des évolutions de la société. Il n’a pas peur de susciter un tollé lorsqu’il décèle un péril pour une civilisation qui finirait par s’accorder sur des familles à couples multiples ou par provocation, sur le jour où "l’interdiction de l’inceste" tomberait. Le cardinal a l’art de pousser le bouchon un peu trop loin. Les médias le décrivent comme pour le moins "clivant". Son juge à lui, en conscience, c’est Dieu.

Le journal La Croix dépeint un homme hyper actif, un homme d’action auprès duquel il est également "épuisant" et "stimulant" de travailler. Son cancer de la prostate, qu’il rend public en 2007, ou un malaise cardiaque en 2013, n’empêchent pas ce marathonien et par ailleurs "Tintinophile" d’avancer, d’entreprendre, d’imposer son style, sans jamais craindre de ne pas mettre tout le monde d’accord. C’est aussi un défenseur engagé des chrétiens d’Orient qu’il ira défendre jusqu’à Erbil en Irak alors que Daech est en pleine expansion territoriale. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon parle de lui comme d’un "frère". Philippe Barbarin n’est pas un homme facile à cerner, à résumer. Homme de Dieu, il a ses qualités et aussi ses failles.

Vue en plein écran ©AFP

Des réactions peu amènes de se pairs

Tirant profit de ses fonctions qui lui confèrent un accès facile aux micros, aux plateaux de télévision et aux journaux, il ne cesse de porter – avec un zèle reconnu – la voix de l’église dans la société moderne. Ses discours détonnent mais on l’écoute car ils vivifient le débat. Après sa condamnation le 7 mars en revanche, les langues se sont déliées. D’autant plus facilement qu’une fois encore, il ne recherchait pas l’unanimité et qu’il s’était créé des inimitiés.

Ainsi, le vice-président de la Conférence catholique des baptisés de Lyon lâchait ses coups dans les colonnes de la Croix en affirmant que le diocèse "était dans une ambiance délétère depuis plusieurs années", décrivant le primat des Gaules comme un chef "imprévisible et solitaire", gestionnaire d’une administration partie à "vau-l’eau" une fois l’affaire Preynat mise sur la place publique. Quant à l’archevêque de Caen, il confiait également son "trouble" en n’imaginant pas "à quel point" il y avait de la "pourriture" au sein de l’Église catholique. Les réactions de ses pairs sont bien peu amènes. De fait, il semble qu’une majeure partie des acteurs du culte catholique souhaite désormais, avec une ardeur perceptible, voir la page des scandales pédophiles se tourner.

"Grâce à Dieu"

Ce n’est pas gagné. Enfants ou même religieuses abusées par des ministres du culte ayant autorité et ascendance, saturent désormais l’espace médiatique en France et de par le monde. On n’imagine pas à quel point les conciles de Latran en 1139 postulant la chasteté des prêtres, puis celui de Trente en 1545 qui en maintiendra le principe, ont sans doute occasionné jusqu’à aujourd’hui, d’incroyables dégâts chez les religieux. Au moins en France, lorsque l’on engage la conversation avec un banal curé, l’aveu de souffrance dans ce domaine vient très vite, souvent spontanément. Il y a ceux qui prennent sur eux en silence, ceux qui choisissent dans la clandestinité une compagne ou un compagnon et enfin ceux chez qui cette interdiction d’accès aux relations sexuelles contribue à occasionner les pires dévoiements.

Du reste, "Grâce à Dieu", le film de François Ozon, a plutôt été bien accueilli en France, y compris chez les prélats. Le box-office comptabilisait 655.000 entrées du 20 février au 12 mars. Ce long-métrage qui sort en Belgique ce mercredi 27 mars, raconte justement sans images explicites – ce qui est plutôt inhabituel de la part du réalisateur de "Jeune et jolie" – le parcours d’un jeune garçon abusé dans son enfance. Et c’est l’histoire de l’abbé Preynat avec un protagoniste qui est le calque troublant de Laurent Duverger.

Quoi qu’il en soit, pour l’Église catholique française, la compréhension manifestée par le Pape à l’égard de Philippe Barbarin et le fait qu’une situation de Justice s’éternise via une procédure d’appel n’est pas une bonne nouvelle, alors que le pays connaît une nette crise des vocations sacerdotales. Il n’y aurait en outre que 7% de la population hexagonale déclarant aller à la messe alors que 65% se disent catholiques selon une étude de l’Ifop (2016).

L’opprobre jeté par les affaires de pédophilie ne fait les affaires de personne. Ni pour les croyants qui veulent vivre tranquillement leur foi, ni pour les hommes et femmes d’église qui se passeraient bien d’une suspicion que d’aucuns, singulièrement chez les laïcs, s’empressent à l’occasion de généraliser.