Le débat gauche-droite s'invite dans le monde culturel flamand

Contre l’islam radical

Qu’à cela ne tienne, le gouvernement flamand décide début juillet de proposer sa candidature à la succession de Jos Geysels, ancien président de Groen, à la tête du Vlaams Fonds voor de Letteren. Parmi les multiples réactions d’indignation, la plus remarquée fut celle de Bleri Lleshi, auteur et philosophe d’origine albanaise, qui figure parmi le top 25 de Knack des allochtones les plus influents en Belgique. Il a fustigé le "racisme implicite" et "l’islamophobie" de Mia Doornaert, ce à quoi l’intéressée a qualifié son détracteur de "petit bonhomme marginal" (marginaal mannetje). À l’agence Belga, elle a déclaré que cette polémique contre elle "était de nature politique", tout en s’excusant pour ses propos à l’égard de Bleri Lleshi.