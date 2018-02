Le porc est l'avenir de l'homme

Santé | Par manque de donneurs humains pour des greffes, la science se tourne vers d’autres espèces pour trouver les organes ou les cellules indispensables pour soigner l’humain. Et c’est le porc qui est le plus proche "compagnon" de l’homme.

Les murs sont d’un blanc immaculé, on y circule en tenue aseptisée, charlotte sur la tête et masque sur la bouche. Nous ne sommes pas dans une salle d’opération ou dans une unité de soins intensifs, mais dans une porcherie. Dans quelques mois, cette animalerie de science-fiction sortira de terre. La spin-off privée Pig4Live va construire en Wallonie une animalerie totalement propre, où seront élevés des cochons destinés à l’expérimentation, génétique notamment, et à la recherche sur la xénotransplantation, la transplantation entre différentes espèces.

À l’automne prochain, les premiers cochons seront prélevés par césarienne avant leur entrée dans l’animalerie, où ils seront élevés en vase clos et dans un milieu totalement aseptisé avant de s’y reproduire. "L’élevage doit être aussi propre qu’un bloc opératoire! L’air sera filtré, la nourriture irradiée, les déjections traitées… C’est la condition sine qua non pour utiliser les cellules de ces porcs sur l’homme", affirme le professeur Pierre Gianello, directeur du laboratoire de chirurgie expérimentale et transplantation de l’UCL.

Utiliser des cellules de porcs sur l’homme? Des greffes entre espèces? Non, vous n’êtes pas dans un remake de Frankenstein. Alors que les greffes entre humains sont aujourd’hui "monnaie courante" et ne présentent plus de risque majeur pour le receveur – moyennant un traitement antirejet –, se pose toujours l’épineuse question du manque de donneurs et de la relative rareté des organes disponibles. Les reins, le foie et le cœur principalement, sont les organes les plus greffés, mais aussi, du coup, ceux pour lesquels le déficit de donneurs est le plus criant. La greffe est le meilleur traitement connu à toute une série de pathologies, mais que l’on ne peut pas appliquer dans 100% des cas, par manque d’organes disponibles.

Pourquoi dès lors ne pas recourir à d’autres solutions? Les organes artificiels ont encore énormément de progrès à faire en matière de fiabilité. Par contre l’utilisation de tissus animaux sur l’homme présente des ouvertures particulièrement intéressantes. Et jamais, sans doute, la science et la recherche n’ont été aussi près de pouvoir permettre des xénotransplantations, des transplantations entre espèces différentes. Et dans ce cadre, le porc semble bien être l’avenir de l’homme.

L’UCL en pointe

Dans ce laboratoire de l’UCL, sur le site de Woluwe, l’équipe du professeur Pierre Gianello a effectué les premières greffes de reins de porc sur des primates en 1984. À l’époque, les cobayes ont survécu 20 jours. Jusque-là, certaines barrières de groupes sanguins étaient infranchissables, même entre humains de la même famille. "Au milieu des années 80, on a réussi à franchir cette barrière grâce à une nouvelle génération d’immunosuppresseurs. Cela nous a rouvert les portes de la recherche sur les xénogreffes", précise Gianello.

Avec le porc en ligne de mire. Si, dit l’adage, tout est bon dans le cochon, son patrimoine génétique est aussi beaucoup plus proche de celui de l’homme qu’on ne le pense. Et les ressemblances anatomiques et physiologiques sont également nombreuses. À tel point que certains organes du cochon, comme les valves aortiques, sont déjà utilisés en chirurgie cardiaque avec une certaine réussite. Le porc atteint une taille suffisante en moins de 9 mois, c’est moins long que la plupart des listes d’attente de transplantation. Alors, le porc est-il "le" réservoir des organes qui font défaut par ailleurs? Pas encore!

Le problème de la xenotransplantation est le suivant: le sang humain contient des anticorps programmés pour reconnaître et combattre les antigènes de porcs. Comment est-ce possible? Durant les six premières semaines de la vie de l’humain, la flore bactérienne se développe dans le système digestif. Tant que ces bactéries restent dans l’intestin, il n’y a aucun problème. Si elles se répandent dans le sang, c’est l’infection, la septicémie. Dans ce cas, les anticorps se rangent en ordre de bataille pour combattre ces bactéries. Or, ces bactéries présentent un antigène identique à celui que l’on trouve chez le porc. Résultat: en cas de greffe d’un organe de porc sur l’homme, les anticorps ne font pas la différence. C’est le rejet hyper aigu dans les heures qui suivent. "Depuis les années 80, on a beaucoup mieux compris le mécanisme et les causes de ce rejet. Les anticorps ciblent le galactosyl, l’antigène qui nous ennuie, et stimulent une cascade de molécules que l’on appelle le complément et dont le rôle est de tuer la cellule porteuse de l’antigène", explique Gianello.

Durant une bonne dizaine d’années, cette barrière de l’antigène est restée infranchissable malgré les progrès dans les médicaments immunosuppresseurs. Au début des années 2000, après la naissance de Dolly, la première brebis clonée, les travaux génétiques, et notamment le clonage sur les gros mammifères ont ouvert de nouvelles possibilités.

Une équipe de généticiens de Boston a réussi à "knock-outer", à bloquer, le gène qui met le galactosyl sur la surface des cellules. Ce premier porc "galactosyl-K.-O." constitue un saut important dans l’avancée de la xénotransplantation. Une fois cette barrière levée, l’espérance de vie des primates xénogreffés est passée de 20 à 100 jours! "Avec les moyens technologiques actuels, il est aujourd’hui possible de découper l’ADN. Certains enzymes agissent comme des ciseaux pour supprimer une partie de l’ADN ou la remplacer par une autre. Bloquer un gène ou en rajouter un devient presque facile!" Ces dernières années ont permis de "créer" des porcs dépourvus d’antigènes et transgéniques pour certaines molécules, comme le complément ou la coagulation.

"On est encore loin du porc humain. Mais on a réussi à identifier toutes les cibles et les acteurs du rejet. On peut annihiler les facteurs bloquant et apporter les éléments qui vont faciliter la xenotransplantation. C’est époustouflant, s’enthousiasme Gianello. Un cœur de porc transgénique et K.-O. a été greffé dans l’abdomen d’un primate. Ce cœur n’est pas raccordé au système sanguin du primate. Il se limite à sa fonction musculaire en circuit fermé. Mais il fonctionne depuis 3 ans! Par contre, si ce cœur xénogreffé doit remplir sa fonction de moteur du système sanguin, la survie n’est que de trois mois. Et là, on ne comprend pas encore pourquoi", constate Gianello. Les greffes de reins de porc sur un primate, dans les mêmes conditions, donnent une espérance de vie d’un an actuellement.

Coeur ad interim

Même si des tests ont également été menés sur des greffes de foie ou de poumon, les résultats sont moins probants. "Mais le cœur et le rein sont les cibles les plus prometteuses." Les progrès fantastiques réalisés depuis le clonage des gros mammifères et grâce aux outils technologiques sur la manipulation de l’ADN et la biologie moléculaire sont à mettre en parallèle avec un nombre de donneurs humains qui reste assez stable. "Et encore, en Belgique, l’arsenal législatif facilite le don d’organe, mais on voit mal comment on pourrait doubler ou tripler le nombre de donneurs, alors que le nombre de demandeurs ne cesse de croître", reconnaît Gianello.

À ce stade, et même si on est encore loin de la transplantation définitive entre l’animal et l’homme, la xenotransplantation pourrait assurer une période d’attente avant de recevoir un organe humain. "Pour le cœur, cela pourrait s’avérer vital. Pour les reins aussi, dans une certaine mesure. L’espérance de vie d’un insuffisant rénal sous dialyse est moins bonne qu’un greffé", affirme Gianello.

Xénogénique

Autre domaine de recherche en matière de xénotransplantation, le travail sur les cellules. Il y a un an, des chercheurs américains ont réussi le développement d’un embryon contenant à la fois des cellules de porc et des cellules humaines. Au bout de 4 semaines de gestation, certaines cellules souches humaines s’étaient incorporées dans l’animal en croissance. Ces cellules humaines, très minoritaires, se sont répandues dans différents organes, comme le cœur, le foie ou les reins. Mais aussi parmi les neurones en développement, ce qui pose évidemment de graves problèmes éthiques et nécessitera un débat de fond.

Sans aller jusqu’à créer de telles chimères, la xénogénique est un domaine sur lequel l’UCL est très en pointe, particulièrement sur l’utilisation des cellules pancréatiques du porc pour lutter contre le diabète. Jusque dans les années 80, tous les patients diabétiques étaient traités avec des insulines porcine ou bovine. L’insuline de porc est très proche de celle de l’homme à un acide aminé près. Depuis la synthèse de l’insuline, cette solution a été progressivement abandonnée.

La recherche se focalise aujourd’hui sur l’intégration de cellules de pancréas de porc chez l’homme pour restaurer sa propre production d’insuline en fonction de ses besoins. "Il n’y a que 1% des cellules du pancréas qui produisent l’insuline. Il faut donc parvenir à extraire ces cellules du pancréas du porc pour les implanter dans le foie de l’homme. On en perd beaucoup, mais celles qui s’implantent permettront de palier la déficience du pancréas. C’est une technique encore assez expérimentale et instable même d’homme à homme. Et se pose toujours le problème du manque de donneurs", reconnaît Pierre Gianello.

Autre souci, le porc est nettement moins "gourmand" en insuline que l’homme. Ses cellules pancréatiques en produisent donc beaucoup moins. Mais en modifiant ses gènes, les équipes de l’UCL cherchent aujourd’hui à amplifier la réponse des cellules du porc à l’hyperglycémie. Le dépôt d’un brevet est d’ailleurs en cours pour protéger ces découvertes. "Avec ces cellules transgéniques, on parvient à obtenir une réaction similaire à celle de l’homme. Reste maintenant à disposer d’une colonie de porcs transgéniques superpropres qui permettront les premiers tests sur l’homme" (lire encadré).

Le projet a d’ailleurs été présenté à l’AFMPS, l’agence fédérale pour les médicaments et les produits de santé, qui le suit avec intérêt. Compte tenu des avancées actuelles, une étude clinique pourrait être menée dans les 2 à 3 ans. Et quand on connaît les chiffres de progression du diabète dans le monde, on comprend que le créneau est particulièrement porteur.

Il y a une conjonction d’effets positifs avec, d’une part, des médicaments anti-rejet aux effets secondaires réduits et, d’autre part, des cellules ou des organes de porcs manipulés mieux acceptés par l’organisme. Pierre Gianello

Conjonction positive

Parallèlement au progrès sur les cellules de porc pour les rendre de plus en plus indétectables pour l’organisme humain, la science progresse également sur les médicaments immunosuppresseurs qui empêchent les anticorps d’attaquer ces cellules ou organes étrangers. Ces traitements relativement lourds avaient parfois des effets secondaires néfastes qui ont été considérablement amoindris.

"Il y a donc une conjonction d’effets positifs avec d’une part des médicaments immunosuppresseurs puissants et appropriés, mais aux effets secondaires réduits, et d’autre part des cellules ou des organes de porcs manipulés mieux acceptés par l’organisme", constate Gianello.

Reste l’éternel problème du nerf de la guerre. Même si la science n’a sans doute jamais été aussi près de permettre la xenotransplantation, la recherche coûte et coûtera encore très cher avant d’arriver à des résultats à grande échelle. "L’engouement pour la xenogreffe que l’on a connu dans les années 80 à la suite de nos découvertes, d’ailleurs, est aujourd’hui largement retombé, par manque de moyens. Il n’y a guère plus que trois ou quatre équipes qui travaillent encore en Europe, tant les financements sont difficiles à trouver. Au contraire des États-Unis, qui ont repris le leadership", constate Gianello, qui prévoit des essais de transplantation d’organes entiers (cœur ou rein) dans les deux ou trois ans à venir.