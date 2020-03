Le récit le plus intime de Dany

Denis Lapiere offre au dessinateur de Colombe et des blagues coquines un récit magistral qui sonne comme une rédemption

On connaît surtout de lui ses blondes magnifiques aux courbes à énerver le plus aguerri des ermites ou le moindre des confinés. Avec les "Blagues coquines", Dany a souvent mis à rude épreuve la gente féminine. Dans un autre registre, nettement plus sages, les courtes et diaphanes robes de Colombe Tiredaile ont sans doute causé des premiers émois. Dany, c'est un homme à femmes. De papier à tout le moins.

"Je ne pouvais pas écrire cette histoire pour quelqu'un d'autre que Dany." Denis Lapière Scénariste

Alors le récit que lui a proposé Denis Lapière sonne comme une sorte de rédemption. Un photographe vieillissant prépare son prochain livre, composé essentiellement de portraits de femmes qu'il a croisées durant sa vie et ses reportages. Des beautés (peu) farouches qu'il a croisées, aimées aussi, mais que sa vie de bohème sans attache a toujours laissées pour compte. Mais ce passé volage et libre le rattrape alors qu'il est reclus sur une île bretonne. La fille d'une de ses conquêtes vient lui jeter son égoïsme à la figure.

"Un homme qui passe" Dany et Lapiere, Dupuis Collection Aire Libre, 68 p., 16 euros NNNNN

Le récit est particulièrement sensible et touchant. Confronté à ses excès, l'homme en prend plein la tronche. Il cherche le pardon dans la mort,mais cela ne serait-ce pas une peine trop douce pour ce bourreau des coeurs. "Je ne pouvais pas écrire cette histoire pour quelqu'un d'autre que Dany", précise Denis Lapière, qui en a jeté les bases dès 2016, bien avant la vague #MeToo: "Notre personnage de tombeur vieillissant n'a rien à voir avec un prédateur sexuel à la Weinstein."

"Je me mets en danger"

Vue en plein écran ©doc

Dany poursuit: "Le personnage de Paul est le reflet d'une époque que j'ai bien connue, celle des années 70 ou 80, très libre, très franche dans les relations entre hommes et femmes. Paul s'est servi de ce que la vie lui offrit et de ce que les femmes lui proposaient. Par contre, et c'est là que le bât blesse pour lui, c'est que son désir de liberté lui interdit de s'attacher. Alors il s'en va, laissant certaines de ses conquêtes dans le désarroi. Même et alors qu'il les a toutes réellement aimées certainement. En cela c'est un salaud", précise Dany.

"Il ne faut voir dans cette histoire, une sorte d'autobiographie, même si ma vie a été un long fleuve qui est parfois sorti de son lit." Dany Dessinateur

Le récit est écrit pour Dany. "Pour son rapport aux femmes, pour son goût des voyages et j'étais sûr que son dessin allait apporter une grande sensibilité aux personnages de ce huis clos", assure Lapière. Pari largement gagné. Directement conquis par le synopsis, Dany s'est beaucoup impliqué dans la réalisation du scénario, jusqu'à donner, sur une suggestion de Lapière, ses propres traits au personnage principal. "Attention", avertit-il, "Je me mets en danger, mais il ne faut pas voir dans cette histoire, une sorte d'autobiographie pour autant. Ma vie a été un long fleuve qui est parfois sorti de son lit, mais je suis avec la même femme depuis près de 50 ans..." dit-il avec un sourire enjôleur.