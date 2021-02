Le secteur culturel en action dans tous le pays

Des manifestations symboliques avaient lieu un peu partout en Belgique pour crier la détresse du secteur culturel au nom de "Still standing for culture"

Le secteur de la culture organisait ce samedi près de 200 petites et plus grandes manifestations et actions symboliques à travers le pays sous la bannière de «Still Standing for Culture» pour témoigner de l'injustice avec laquelle il s'estime traités. Cette manifestation a lieu ce 20 février, à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale.

Les travailleurs de la culture peuvent à peine garder la tête hors de l'eau et les militants veulent pointer cette situation désastreuse. Ils réclament l'assouplissement des mesures qui visent leurs secteurs et exigent que les aides soient réparties équitablement dans la société, y compris le secteur culturel. Cela fait maintenant plus de 100 jours que les concerts et les spectacles sont suspendus et les cinémas fermés.