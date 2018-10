"Le self-made-man est une illusion"

Un gosse des cités devenu célébrité mondiale, un gamin des bois devenu patron, une fille de forgeron devenue historienne, les transclasses fascinent par leur parcours inattendu. Mais pour eux, le vécu de cette transition n’est pas toujours simple, évident ou confortable.

Elle a mis un mot sur un vécu. "Transclasses", ce sont ces personnes qui, en l’espace de quelques années (et non de plusieurs générations), échappent à la reproduction sociale et changent de classe sociale. Surtout, Chantal Jaquet, philosophe et professeur à l’université Panthéon-Sorbonne, a mis en lumière le voyage d’une classe à l’autre, la trajectoire, la transition, quand le plus souvent on se contente de regarder le point de départ et le point d’arrivée en parlant de "fabuleux destin", de "miracle", de "quand on veut, on peut".

Dans son premier livre sur le sujet, paru il y a quatre ans, elle analysait les causes de ces trajectoires inhabituelles et les effets sur le vécu des transclasses. "Ce que j’ai voulu faire, c’est réfléchir sur le passage. Le passage de l’autre côté: ce qui le rend possible, comment il est appréhendé, vécu", nous précise-t-elle. Pour ce qui le rend possible, on pense tout de suite à l’ambition, bien sûr. Pourtant, elle n’est pas en première ligne, souligne la philosophe. L’ambition est ambition de quelque chose. Il faut donc qu’il y ait, au préalable, un idéal, un modèle. L’ambition est le fruit d’un processus qui combine l’idée d’un modèle et le désir de l’accomplir. Mais la mise en action ne va pas de soi. Il faut s’y sentir autorisé, ou poussé, voire même expulsé. Tel est le cas de l’écrivain Édouard Louis, rejeté par son milieu à cause de son homosexualité.

"Personne ne se fait de rien, ni ne se fait tout seul."

La non-reproduction sociale n’est jamais une simple trajectoire individuelle, elle est une propulsion (des parents qui se sacrifient pour offrir des études à leur enfant, par exemple) ou une expulsion par le milieu. Elle combine des "déterminations économiques, sociologiques, familiales et affectives à l’œuvre dans l’histoire de chacun", relève Chantal Jaquet (1). C’est ce qui lui fait dire qu’"il n’y a pas de self-made-man. On se fait toujours avec le concours des autres: avec ou contre eux, mais toujours en relation avec son milieu." (2)

Carcans et tiraillements

C’est tout l’intérêt du travail de Chantal Jaquet que de faire voler en éclats nos images grossières et sans épaisseur des transclasses. En analysant leurs parcours, mais aussi, en leur donnant la parole dans son second ouvrage sorti tout récemment (3).

"La libération de leur parole vient du fait qu’il y a une vérité qui s’exprime et qui a souvent été travestie. Soit on va se méfier de ce genre de parcours et considérer que le transclasse est un parvenu, qu’il est illégitime et lui faire payer sa trajectoire en ne lui accordant pas le droit de cité dans la classe d’arrivée ou en considérant qu’il est un traître du point de vue de la classe d’origine. Soit, au contraire, on va le survaloriser, montrer que c’est un héros des temps modernes qui, grâce à son énergie, s’élève à la force du poignet. Et on le présente comme un self-made-man. Mais d’un côté comme de l’autre, ce sont des caricatures qui n’ont rien à voir avec ces parcours. Personne ne peut être un self-made-man ou un héros car nous sommes issus de ce que les autres nous ont donné. Et nous avons à nous définir avec ou contre notre milieu. Personne ne se fait de rien, ni ne se fait tout seul. Cette figure du self-made-man dans laquelle peuvent se couler certains transclasses fiers de leur parcours, les étouffe. C’est un carcan car ils sont obligés de renier tout ce qui les a faits, en bref, leur famille, leur milieu, les rencontres, les institutions pour donner l’impression qu’ils se sont créés ex nihilo. Et inversement, ceux qu’on présente comme des ambitieux, des parvenus ne peuvent pas se sentir à l’aise dans le costume qu’on leur prête parce que leur trajectoire n’est pas le résultat d’une volonté toute puissante, ils ont aussi été produits. Produits par le désir de leurs parents qui soit les propulsent, soit les expulsent. Ces images sont étouffantes", nous explique la philosophe.

D’où l’importance de libérer cette parole trop peu entendue, trop peu étudiée. "Il faut faire entendre leur parole sur leur condition d’entre-deux, de fluctuations entre les classes. Un transclasse ne nie pas l’existence des classes, on pourrait plutôt dire qu’il les confirme. Il a une sorte de lutte des classes en lui parce qu’il ne sait plus bien où se situer – et pas nécessairement dans la classe d’arrivée. Même si, de cœur, il est toujours avec sa famille et son milieu, il ne peut pas prétendre – vu son accroissement de capital économique, culturel – qu’il est encore exactement dans la même classe que celle de sa famille. Il a ce sentiment de tiraillements", éclaire-t-elle.

Acteur ou patron, chacun compose

Et chacun compose avec. Dans une interview au magazine culturel Téléréma, en 2012, le journaliste demandait à Benoît Poelvoorde, en portant le fer là où cela fait mal: "En vingt ans de carrière, si vous avez changé de classe sociale, avez-vous trahi vos origines populaires?" L’acteur namurois, enfant d’un père routier et d’une mère épicière, qui s’est "retrouvé à Cannes avant d’avoir eu le temps d’en rêver", répond en s’exclamant: "Non! Je suis resté un plouc. Les acteurs sont des parvenus. Ils veulent singer les riches. Comme dans les romans de Scott Fitzgerald. Mais vous aurez beau avoir la même voiture qu’un riche, vivre dans les mêmes hôtels, sortir avec les mêmes femmes, vous êtes un plouc et vous resterez un plouc. Les riches sont les riches et resteront les riches. C’est la grande souffrance de Fitzgerald. J’aurais pu écrire ‘Tendre est la nuit’. Mais j’ai une chance inouïe, c’est que je continue à faire la fête avec mon garagiste et c’est comme ça que je m’amuse le plus."

"Les transclasses sont des hirondelles qui ne font pas le printemps."





Tous les transclasses ne vivent pas leur situation avec difficulté. Certains vont faire cette traversée sans se poser de questions. Pour d’autres, le voyage est plus délicat. Cela peut être plus difficile à vivre car ils traversent des mondes sociaux qui ne sont pas compatibles. Il leur faut se désidentifier de leur classe d’origine, sans pour autant s’identifier totalement à celle d’arrivée car ils n’ont pas la même histoire. Il y a nécessairement des différences, mais aussi des codes qu’ils n’ont pas toujours envie d’adopter, notamment le mépris de classe.

Donc il y a une mise en travail d’identité qui peut être souffrance, mais qui peut aussi être une grande force et donner une grande lucidité. "À travers ces parcours, on peut comprendre comment on est façonné par nos mondes sociaux, comment ce que l’on croyait être naturel, nos modes d’être, sont le résultat de notre histoire sociale. Le transclasse, comme il a été obligé de déconstruire en lui ce qui a été construit initialement, et de s’adapter à d’autres codes, voit bien qu’il y a fabrique", pointe Chantal Jaquet. Ce sont ces derniers qui prennent la parole dans "La fabrique des transclasses" et nous font sentir au plus près ces tiraillements.

L’un des parcours les plus spectaculaires, c’est celui de Patrick Bourdet, enfant maltraité, grandi dans une pauvreté extrême et qui devient à 41 ans le CEO d’Areva Med, filiale d’Areva centrée sur la médecine nucléaire. Il vient d’avoir 4 ans quand son père se suicide. Il passe cinq années à l’orphelinat, puis sa mère, dépendante à l’alcool et endettée, reprend ses enfants. Dans un dénuement qui atteint la misère, ils s’installent dans une cabane au fond d’un bois, sans électricité, sans eau courante. Les enfants font à pied les 6 km qui les séparent de l’école. La violence est quotidienne. Le sang coule bien trop souvent.

Patrick Bourdet vient d’avoir 16 ans quand il prend conscience que s’il veut survivre il doit quitter sa famille. Le déclic, c’est un trou dans la cloison juste au-dessus de son oreiller: un adulte, ivre, a tiré une balle, pour rire. En famille d’accueil, au calme et au chaud, il obtient un CAP de mécanicien. Il est affamé de connaissances, boulimique de diplômes. C’était "une forme de protection", écrit-il. Ouvrier, il est devenu agent administratif, cadre, ingénieur, cadre supérieur et puis patron. "Il me fallut donc un certain temps pour m’habituer au léger picotement des costumes sur la peau de mes jambes (…)", se rappelle-t-il. Ajoutant, "il me fallut aussi un bon moment pour m’habituer à mon allure endimanchée. Pendant des semaines, je passais une grande partie de mon temps à me convaincre que j’étais le seul à percevoir mon propre inconfort et que les personnes que je rencontrais ignoraient tout de mes angoisses."

La discrétion comme salut

Martine Sonnet est aujourd’hui historienne. Sa mère comme son père quittent l’école à 14 ans. Elle, pour un apprentissage de couturière, lui, de forgeron. Mais le travail vient à manquer pour un forgeron au début des années 50. Alors, pour assurer un avenir à ses enfants, le père se fait embaucher aux forges de l’usine Renault de Billancourt. Ce qui signe un double déplacement: de la campagne à la ville et du statut d’artisan indépendant à celui d’ouvrier salarié de l’industrie.

Impromptue dernière-née, Martine Sonnet n’a, même si ce n’est pas formulé, pas le droit d’échouer. Elle est très bonne élève. "Quand je passe le bac en 1973, le paysage universitaire est une terra incognita pour les non-héritiers de mon espèce, premiers de leurs fratries à s’y risquer, sans aucun repère familial et en grand déficit d’information institutionnelle. (…) L’université comme évidence, Jussieu parce qu’une connaissance de la cité y est inscrite, l’histoire parce que cette discipline me paraît plus recevable par ma famille que des études de lettres qui m’attiraient pourtant davantage", raconte-t-elle dans son témoignage.

En parallèle de ses études, elle travaille. Ce qui l’empêche de préparer l’agrégation, dont elle pense de toute façon ne pas avoir besoin. Naïveté, reconnaît-elle elle-même. Ne pas être agrégée, et bien qu’elle soit l’auteure d’une thèse reconnue, lui fermera les portes de tout poste de maîtresse de conférence et de chargée de recherches. Avec le recul, elle perçoit une autre nuance à ce refus de passer ce concours, et tout autre par la suite.

"Je rattache aujourd’hui mon obstination dans ce refus au fait que, de par mes origines sociales passées sous silence, je savais bien que ‘toutes choses n’étaient pas égales par ailleurs’ et que le concours s’en trouvait biaisé (notamment par le fait qu’elle devait travailler pour financer ses études, NDLR); je savais aussi combien il m’en aurait coûté de devoir faire part d’un échec à ma famille, de quel poids celui-ci serait chargé dans l’histoire familiale, frappant celle qui avait tout pour réussir." Et de conclure son récit ainsi: "Je n’éprouve pas de sentiment de trahison ni d’écartèlement entre deux mondes inconciliables, l’un lettré, l’autre pas. Aurais-je la même ‘tranquillité d’esprit social’ si j’étais aujourd’hui professeure des universités ou directrice de recherche?"

Vers plus de justice sociale?

Finalement, les transclasses peuvent-ils nous laisser penser qu’une plus grande porosité des classes sociales est possible ou bien ne sont-ils, et ne resteront-ils, que l’exception qui confirme la règle? La réponse de Chantal Jaquet est sans ambages. "Les transclasses sont des hirondelles qui ne font pas le printemps. Ces parcours solitaires ne résolvent rien au problème de la justice sociale. Au contraire, le transclasse peut devenir un alibi pour justifier l’injustice puisqu’on va le brandir comme une exception brillante à la règle et renvoyer chacun à sa responsabilité personnelle en disant: ‘Vous voyez, quand on veut, on peut.’ La notion de mérite repose sur l’idée que les qualités personnelles sont à l’origine de ces parcours, et sur la valorisation de ces qualités. Mais sans se poser la question de savoir d’où vient cette puissance d’agir, qu’est-ce qui l’a donné, comment elle s’est construite en interaction avec les autres. Le mérite repose toujours sur l’idée que les individus sont séparés et entièrement responsables de ce qu’ils sont. Qu’ils se font eux-mêmes. Personne ne se fait sans les autres. La fiction du self-made-man se fait en occultant tout l’échafaudage qui a permis l’œuvre d’art", appuie la philosophe.

Pas de magie, pas de miracle. Mais un dense faisceau de causes intimes tout autant que sociales, historiques et politiques produisent ces migrants de classe.

(1) "Les transclasses ou la non-reproduction", de Chantal Jaquet, PUF, 2014, 248 pages.