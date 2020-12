Le temps des idoles

Elles sont rares, ces idoles de la pop culture qui ont imposé au monde entier un visage, une silhouette, voire un concept en soi. Quand les médias, les arts et le grand public s'emparent d'une figure pour la digérer, la vraie personnalité se fond dans l'icône... et crée le symbole.

S'il y a bien une activité que nous adorons, nous les humains, c'est... adorer. Mettre des étiquettes, créer des héros, échafauder des piliers qui nous ressemblent, ou plutôt à qui nous aimerions ressembler... et qui nous serviront de référence pour incarner de grandes idées.

À ce petit jeu, un grand champion vient de nous quitter. Diego Maradona , le cerf-volant cosmique... L'enfant des favelas, devenu maestro des pelouses... Le plus grand footballeur de tous les temps (avec le roi Pelé). Rebelle, tricheur, dieu... Derrière le petit homme à la chevelure noire, familier des excès, se cache un être fascinant , doté de l 'étoffe des héros . La preuve: il a très tôt quitté son champ d'action (sportif) pour pénétrer dans les autres sphères, artistico-médiatiques, et devenir l'acteur de sa propre vie.

Il a très tôt quitté son champ d'action (sportif) pour pénétrer dans les autres sphères, artistico-médiatiques, et devenir l'acteur de sa propre vie.

David contre Goliath

Comme le montre brillamment Asif Kapadia dans son documentaire "Diego Maradona" (2019) , la caisse de résonance qui donnera un caractère mondial au mythe Maradona, c'est Naples . Bien sûr, pour le peuple argentin, celui dont le prénom commence par "Dieu" et finit par "ego" a déjà réalisé le tour de magie qui consiste à sortir de l'ombre en faisant triompher le pot de terre contre le pot de fer. Issu des bidonvilles, il a mené une équipe secondaire (Boca Juniors) vers les sommets du championnat.

Il va recommencer dans la capitale campanienne, qui depuis a fait de lui son saint patron , multipliant les lieux de culte en autant de chapelles (des centaines), disséminées dans les ruelles du vieux Naples. À l'époque, Naples est considérée par les Italiens du Nord comme une ville laide, polluée, corrompue , incapable de sortir de la fange où elle végète et où règne encore le choléra. L'archange descendu des cieux (en hélicoptère, le 5 juillet 84) pour guider Naples vers la lumière , ce sera un garçonnet pauvre aux allures d'enfant de chœur, au sourire candide, et qui compense son physique de lutin (1m65) par une connaissance presque magique de son art.

"Je suis un acteur"

C'est cette dimension presque politique qui va fasciner le cinéaste serbe doublement palmé d'or Emir Kusturica , qui réalise en 2008 "Maradona par Kusturica" . On y découvre l'engagement du joueur de foot pour Chávez, bien des années après avoir avoué sa fascination pour Fidel Castro, et pour l'extrême gauche latino-américaine en général.

Autre caractéristique fascinante mise en lumière par le cinéaste, le côté show-man . Maradona a passé sa vie à façonner un personnage (lui-même), à qui il fait dire un peu ce qu'il veut . "Je suis un acteur", proclame-t-il. Mais comme Marilyn ou Michael Jackson, Diego devient peu à peu prisonnier du double qu'il a créé, un double parfois monstrueux , et depuis très longtemps dépendant aux drogues dures . Cette dépendance, c'était sa façon à lui de gérer le pacte colossal conclu avec des peuples tout entiers (Argentine, puis Italie), puis avec le monde.

Au-delà du défenseur des petits, des sans-voix, des sans-nom , à qui il redonne des lettres de noblesse, Maradona incarne petit à petit le fautif, le transgressif, le repenti qui brûle la chandelle par les deux bouts et ne peut combattre son humaine nature , préférant toujours faire triompher l'émotion sur la raison.

Dans la culture populaire

Déjà de son vivant, de très nombreux hommages sont développés pour honorer l'auteur de la "main de Dieu" (ce fameux but contre l'Angleterre de 86, revanche de la guerre des Malouines): des chansons (dont une signée Manu Chao), et même un film de fiction, "Le Chemin de San Diego" (2006), où un paysan analphabète trouve le visage de son idole dans l'écorce d'un arbre... qu'il coupe pour l'apporter à Diego en personne, hospitalisé pour problèmes de cœur! Dans le même style, citons la pièce de théâtre (non traduite) "Le Cerf-volant cosmique", qui se déroule pendant le même fameux match Angleterre-Argentine: une femme enceinte essaie d'attirer l'attention de son mari. La tension monte. Elle lui annonce alors être la maîtresse de ses deux amis, venus regarder le match...