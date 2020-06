Le (ventre) vide de la culture

Si le déconfinement laisse présager un retour à la "normale", la crise liée au Covid-19 est encore bien présente, et ce notamment pour le secteur de l’Industrie culturelle et créative (ICC). Face à "l’absence de solutions concrètes pour un secteur déjà précaire et fragile avant la crise", Pauline Duclaud-Lacoste, en collaboration avec le CPAS et deux autres fonds citoyens (Waste no more et Emergence), a créé Feed the culture. Un fonds citoyen d’urgence alimentaire et de produits de première nécessité à destination des travailleurs nécessiteux de l’ICC.