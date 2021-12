Le vin se déguste aussi sur Tik Tok

Sous le pseudonyme de le.vigneron, Émile Coddens, 24 ans, est devenu une star de Tik Tok. Il vient aussi de publier "Le vin, ça se partage" où il nous révèle toutes les facettes du vin et de sa passion.

Le geste est important dans le monde du vin. Apprendre à tailler la vigne pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, manier la vendangette pour ôter le raisin du sarment, faire le tri des grains à la main à l'arrivée au chai, puis presser, débourber, levurer, soutirer, assembler, filtrer, embouteiller, déboucher, décanter,... goûter.

Il y a aussi "swiper", depuis qu'Émile Coddens vous explique en long et en large toutes ces opérations sur Tik Tok. Il a la gueule de l'emploi, la casquette vissée sur une petite houppe bouclée qui met en valeur deux yeux bleus avenants. Avoir une belle gueule, ça marche sur le réseau, et s'il y a la passion en prime, ça décolle! Près de 500.000 followers à ce jour qui le suivent entre les vignes à Narbonne, le voient décanter un vin jeune, s'inquiéter d'une levure indigène qui met sa cuve en carafe ou expliquer la différence entre un juliénas et un beaujolais.

500.000 Followers Sur le.vigneron, le compte Tik Tok d'Émile Coddens.

Lorsqu'il a fait ses premiers pas au domaine de la famille Plou, qui fait des vins de Loire depuis 500 ans et proche de son grand-père dont il a hérité de la passion, Émile Coddens a tout de suite vu qu'il était bon en "com", surtout avec ces jeunes touristes américains qui se présentent au domaine, tout heureux de trouver un jeune comme eux qui parle de vin (et anglais!) sans dresser le petit doigt.

Il sait aussi, manifestement, se montrer persuasif en accédant au rang de second de chai et en faisant adopter par les Plou des techniques qui utilisent moins d'intrants, comme la "bioprotection" – une technique qui repose notamment sur l'utilisation de levures de micro-organismes au lieu de sulfites. Et de créer son premier vin, sans sulfites ajoutés – "Équilibre".

Le nouveau livre d'Émile Coddens, "Le vin, ça se partage".

Le jeune vigneron a aussi une solide formation, après un diplôme supérieur en viticulture-œnologie, arraché d'âpre lutte, qui lui a laissé un esprit pragmatique et structuré. Cela se voit dans l'organisation de son nouveau livre, "Le vin, ça se partage" (éd. Équateurs), accompagnant la description de chaque étape de la vinification des rouges, blancs, rosés et autres méthodes champenoises, de schémas qui en éclairent le processus.

"C'est en accueillant un groupe d'étudiants américains de 20 ans que j'ai compris que j'étais plutôt doué pour expliquer ce monde-là de façon drôle et ludique." Émille Coddens Vigneron

En le lisant, on aura l'impression de faire comme lui: "mettre ses mains dedans", comme il dit en préambule, pénétrer dans un monde rythmé par les saisons, les levers aux aurores, l'angoisses des gelées et du réchauffement climatique; un monde encore voué à la magie empirique des assemblages et qui résiste, dans ces petites exploitations familiales, au formatage et à la tentation de faire pisser la vigne.

À la fin de l'ouvrage, Émile Coddens n'est pas avare de "trucs et astuces" pour savourer la dive bouteille, de façon conviviale avant toute chose!, nous renseignant même sur la "technique de la chaussure", au cas où on aurait égaré son tire-bouchon. Il suffit de coincer le cul de sa bouteille dans une chaussure et d'en taper le talon à l'horizontale sur un mur. Le bouchon ressort et on finit de l'arracher avec les dents. "Attention, cette technique agite le vin dans tous les sens, ce n'est pas bon", croit-il bon de préciser.

Petit bémol tout de même: quelques lignes à peine sur les accords mets-vins qu'attendent tous les gastronomes dignes de ce nom. Le sujet d'un prochain livre? Ou d'une nouvelle vidéo sur Tik Tok?