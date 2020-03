Les artistes au temps du confinement

De son côté, Madonna , qui a dû stopper la tournée de "Madame X" se propose d’écrire à la machine son journal au temps du Covid-19. Sur une machine à l’ancienne. Durant ses pauses, elle filme sa fille Mercy James qui joue du piano. Bien sûr, elle n’a pas manqué de relayer ce happening de fans italiens sur leurs balcons entonnant l’un de ses derniers morceaux "Rise Up". De la même façon, Aya Nakamura se sentait presque présider la France quand elle a entendu et vu des Français entonner "Pookie" à tue-tête de leurs balcons et terrasses. De quoi bientôt remplacer les charts…

Alice On The Roof administre ses conseils sur Insta. Pour les couples, les enfants et les personnes prises de frénésie de rangement. Au programme: jeux de société et méthode Marie Kondo. De son côté, Eddy de Pretto a posté le texte d’une nouvelle chanson dans une story. Son premier jour de confinement où "confine" rime avec "angine" ("Plus fort qu’une angine") et ennui s’évanouit devant livres et séries.