Les cow-boys du Knust Festival

Alternatif | Installé depuis le 4 mai dans une friche de Molenbeek, le Knust, festival indépendant et collaboratif, apporte un vent frais au paysage culturel bruxellois tout en cristallisant la gentrification de l’axe Canal.

Knust Festival Jusqu’au 1/6. Vernissage le jeudi 23/5 (18 > 21h), quai du Hainaut, 19, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles). >knustfestival.be > GOOGLE MAP

Cent cinquante artistes et une soixantaine de projets culturels ont investi l’immense bâtiment de l’ex-Dépôt du Design, le long du Canal, avant sa démolition. Voici le Knust! Le nom donné à ce festival intégralement financé en crowdfunding détourne celui du KunstenFestivaldesArts, qui bat également son plein, avec une petite dose d’ironie – "knutselen" signifiant "bricoler" en néerlandais.

"Ce n’est pas une critique mais plutôt un clin d’œil à un festival très installé, où l’on voit malgré tout souvent les mêmes personnes revenir chaque année. On voulait un peu renouveler le paysage culturel et donner à des gens qui n’y ont pas toujours accès des lieux moins institutionnels", explique Louise Mestrallet, l’une des huit organisatrices bénévoles du festival.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Inspiré par le centenaire du Bauhaus et la théorie de l’art total, le Knust est une réponse à la difficulté qu’éprouvent les créateurs bruxellois à trouver des lieux de travail à prix modique. Le festival organise ainsi des collaborations entre les artistes, et idéalement entre les artistes et le quartier avoisinant. L’immeuble, qui sera rasé pour laisser place à un complexe immobilier, est pour l’instant un vaste laboratoire où les personnes et les disciplines se croisent, avec l’idée de stimuler les participants et de "faire de l’immeuble une œuvre d’art éphémère".

Des architectes se sont alliés avec une danseuse, des étudiants de La Cambre ont réalisé un workshop sur l’anamorphose avec un résultat déjà visible sur certains murs du rez-de-chaussée. Deux artistes ont dénudé les fondations de l’immeuble pour voir de quoi il est constitué. Des musiciens expérimentent en direct devant le public qui peut suivre en direct le processus de création artistique. C’est l’effervescence!

Le teaser du KNUST FESTIVAL

Le Big Molenbeek Show

Pour rafraîchissante qu’elle soit, cette occupation artistique précaire n’en pose pas moins la question de l’avenir du Canal et des quartiers avoisinants. Une question délicate qui interpelle le festival. "On a deux sons de cloche, analyse Louise Mestrallet. Il y a ceux qui nous disent que le Knust va dans le bon sens et d’autres qui nous accusent d’intensifier la gentrification à l’œuvre. Mais ce n’est pas faute d’avoir cherché des collaborations avec le quartier…"

C’est notamment le cas d’Antoine Caramalli, un artiste qui habite dans une résidence d’artistes toute proche et qui poursuit à l’intérieur de l’ex-Dépôt Design son "Big Molenbeek Show" – d’immenses portraits de Molenbeekois qui observent ironiquement le monde à travers des lunettes 3D (L’Echo du 12/7/18). Caramalli collabore avec des adolescents de la maison communautaire Pierron pour déployer ses collages, ici en miniatures, à travers le bâtiment. "Implanter le regard de Molenbeekois dans un lieu propice à la gentrification est un acte symbolique et politique", revendique-t-il.

"L’impact qu’une initiative comme le Knust peut avoir sur le quartier peut être dirigé. Il y a une défense mise en place contre l’invasion du Canal..." Antoine Caramalli Artiste plasticien

Une manière de rendre la monnaie de leur pièce aux chaînes télévisées du monde entier qui avaient brocardé la commune au lendemain des attentats de 2015 et d’attirer l’attention sur les tensions que suscitent les nouveaux projets immobiliers et la réorganisation de l’axe Canal.

Le Knust Festival se présent dans #M de BX1

En témoigne l’altercation entre deux artistes du Knust et la start-up Cowboy qui vient d’installer, à côté de la friche industrielle, une piste cyclable indoor pour vendre ses "vélos électriques pour riders urbains". Lionel Ochs et Nicolas Delaroche accusent Cowboy d’avoir décroché leur bâche, barrée du slogan "L’urbanisation débordera", parce qu’elle jurait avec son branding branché. "C’était bien des cow-boys, et l’histoire se rejouait: ils dégageaient les Indiens pour occuper le territoire", concluent-ils dans une lettre de plainte que L’Echo a pu consulter.