Les festivals de Bayreuth et d'Édimbourg annulés

Les festivals d’été échapperont-ils aux mesures de confinement qui ont mis à mal, depuis un mois, l’ensemble du secteur culturel ? Rien n’est moins sûr. Ce mercredi, coup sur coup, le festival d’Edimbourg , le plus important rendez-vous du spectacle vivant, et Bayreuth , le festival des aficionados d’opéra, annonçaient mettre la clef sous la paillasson.

"Pour la première fois depuis plus de 70 ans, les cinq festivals (dont le fameux Fringe, NDLR) qui font d'Edimbourg la plus importante destination culturelle chaque année en août ne se tiendront pas", ont pour leur part annoncé les organisateurs écossais, qui espéraient réunir comme chaque année 4,4 millions de festivaliers et 25.000 artistes en provenance de plus de 70 pays. Ce festival est en effet le deuxième événement le plus populaire au monde après les Jeux olympiques, eux-mêmes reportés en 2021.