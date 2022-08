Les temps forts de votre rentrée culturelle débutent par la visite inédite du KMSKA!

Visite en primeur et en exclusivité du nouveau Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, expo Miró à Mons, interview de la chanteuse Pomme, Muse et les meilleures sorties musicales, les arts de la scène et le gaming... Voilà l'agenda de vos sorties culturelles!

Musées

Vous voulez de l'enthousiasme? Lâchez une jeune journaliste dévouée à son lecteur au cœur du nouveau KMSKA, le Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, à un mois de sa réouverture officielle... Et la voilà qui monte quatre à quatre les 103 marches du “Stairway to Heaven” pour vous en faire découvrir les merveilles, inaccessibles depuis 11 ans. Quand Astrid Herkens arrive dans le grand hall d'entrée, elle a le choix, comme dans un jeu de rôles, entre deux parcours. C'est l'idée de KAAN Architecten: proposer deux musées en un, en insérant à la place des anciens patios un enchevêtrement de cubes immaculés (et un rien bling-bling) pour accueillir les œuvres d'après 1880 (Ah, ces Ensor et ces Rik Wouters!).

Dans les salles dix-neuvième, qui ont retrouvé l'atmosphère feutrée des salons d'époque, elle retrouve la sublime collection d'Art ancien qui a fait la réputation du musée d'Anvers – les Rubens monumentaux, bien sûr, et la fameuse "Joconde" du KMSKA: la "Madone" de Jean Fouquet entourée de ses chérubins et séraphins rouges et bleus électriques. Verdict de notre journaliste chanceuse: "On a des étoiles plein les yeux – quelle joie de retrouver cette collection sublime, en grande partie restaurée, toujours impeccablement présentée." → Son reportage ici

Vue en plein écran À voir à Mons, début octobre, les "Femmes" de Joan Miró (1965). ©GALERIE LELONG.PARIS

Autre primeur: la grande expo Miró, la première en Belgique depuis 1956, qui s'ouvrira au BAM de Mons, le 8 octobre, et dont Johan-Frédérik Hel Guedj a pu interroger la commissaire et l'une des meilleures connaisseuses du surréaliste catalan: Veronica Noel-Johnson. Une exposition "blockbuster" comme le BAM en programme tous les deux ans depuis Warhol, en 2013. Ici, on verra plus de 100 pièces exceptionnelles, notamment prêtées par les deux grandes fondations barcelonaises, la Fondation Maeght, la galerie Lelong et plusieurs prêteurs privés.

Lire aussi La Fondation Maeght, ce petit paradis des arts

Musiques

Il n'y en a pas que pour les musées en cette rentrée: la musique reprend aussi plein pot! Nous vous avons concocté un condensé des meilleures sorties au disque et des concerts jusqu'à la Toussaint (par exemple Under The Reefs Orchestra en Indie, Lucile Boulanger en classique, Philip Catherine en jazz). Mais c'est Pomme, la jeune chanteuse lyonnaise, qui nous donne le "mood" de cet automne musical en nous révélant les doutes qui l'ont saisie pour son nouvel album "Consolation" (elle se revendique de Barbara pour enfoncer le clou).

Pomme, "Nelly", titre de son nouvel album "Consolation"

Les Anglais de Muse ne sont pas plus joyeux dans "Will of the People", leur 9e opus, le plus "hard" à ce jour, affirment les rockeurs, très sombre et montrant par exemple comment l'adversité peut révéler le pire de nos instincts humains. Prémonitoire?

Théâtre, danse, cirque

Les arts de la scène font aussi leur rentrée et on prend le pouls du théâtre avec la nouvelle saison de Coline Struyf qui vient de débarquer au Varia, et de la danse, avec "En Atendant", la belle reprise d'Anne Teresa De Keersmaeker à La Monnaie. Sans oublier le cirque: le new chic!

Vue en plein écran Du 15 septembre au 1er octobre, ATDK reprend "En Atendant" à La Monnaie. ©Anne Van Aerschot

Gaming

Et si tout ça ne vous dit décidément rien et que vous n'aimez rien tant que les écrans: essayez les sorties du gaming avec, notamment, le sanguinolent "Cult of the Lamb"...