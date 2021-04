Licenciements au Musée belge de la bande dessinée

"C'est directement lié à la situation sanitaire", explique Isabelle Debekker. "Le Musée belge de la bande dessinée est un musée qui vit de la vente des tickets. C'est une grande partie de nos moyens de subsistance. Une autre partie, ce sont les locations pour les événements et les loyers pour la brasserie et la librairie qui sont au sein du centre. On n'a plus aujourd'hui tous ces revenus dans leur ensemble. On est à -70% de visiteurs en 2020 comparativement à l'année précédente. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de réelles perspectives de reprise, mais on sait que lorsqu'il y aura une reprise, elle ne sera pas du jour au lendemain à 100%. On a actuellement des jauges imposées pour respecter les mesures sanitaires." Elle fait valoir que la décision a été difficile, mais avance que ce musée privé devrait ainsi pouvoir survivre à 2021, en tablant sur une réelle reprise en 2022.