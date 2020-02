Ludotech | "Temtem", un pokémon en mieux

Temtem est un pokémon-like avec beaucoup de petits plus . Les fans voulaient un monde ouvert avec du multijoueur? Pouvoir croiser d’autres joueurs en train de chasser des créatures? CremaGames les a entendus et a construit un monde peuplé de Temtems!

L’aventure commence par un choix entre 3 créatures pour commencer votre ascension à travers l’archipel Airborne. Quel genre de dompteur voulez-vous être? Vous pouvez devenir le plus grand collectionneur de Temtems ou choisir une destinée épique et devenir le maître ultime des "huits dojos" en les combattant. Sinon tentez de vaincre le clan des Belsoto pour mettre fin à son règne sur l’archipel.

L’archipel Airborne est divisé en six îles Deniz, Arbury’s, Omninesia, Cipanku, Tucma et Kisiwa. Chacune de ces îles à ses propres ambiance et culture. Par exemple, l’île Deniz est un paradis méditerranéen où il y fait bon vivre. C’est d’ailleurs sur cette île que va débuter votre aventure. Tandis que l'île de Tucma vous fait plonger dans un univers beaucoup moins sympathique, une terre brûlée, des lacs nocifs et des Temtems toxiques.