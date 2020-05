Marka confiné, version 20 heures 10

Le chanteur bruxellois, "père d'Angèle et de Roméo Elvis", donne rendez-vous chaque samedi soir pour un concert de 30 minutes sur Facebook.

Marka, de son vrai nom Serge Van Laeken, est en forme, "alive and kicking". En cette période de confinement, le chanteur bruxellois organise des concerts live sur Facebook. La semaine dernière, il a été suivi par 10.000 personnes. "Ce samedi, j’en serai à mon huitième live, en format guitare-voix. J’ai débuté juste avant le confinement, j’étais le premier à le faire. Je tiens à ce rendez-vous de 30 minutes qui débute à 20 heures 10".

"Pourquoi 20 heures 10? Tout simplement pour permettre à chacun de sortir dans la rue et d’applaudir le personnel soignant à 20 heures." Marka chanteur

Pourquoi 20 heures 10? Tout simplement pour permettre à chacun de sortir dans la rue et d’applaudir le personnel soignant à 20 heures. Oui, il est comme cela Marka, le rockeur solidaire. Après avoir effectué voici quelques années une tournée "Solidarité SDF", il en appelle toujours aux dons pour les associations qui aident et soignent ceux qui sont dans la rue: Infirmiers de rue, Médecins Du Monde Belgique et L'Ilot. "Si les gens peuvent donner, même 5 euros, c’est bienvenu. Si c’est davantage, c’est encore mieux évidemment."

Avec le bassiste de Sting

Lors des mini-concerts, on voit de temps à autre son épouse Laurence Bibot venir pousser la chansonnette ou comme la semaine dernière, le groupe Allez Allez, avec lequel il a débuté sa carrière. Ce samedi, il sera accompagné, via une vidéo enregistrée (confinement oblige), par le trompettiste Pierre Malempré. Il interprétera aussi son dernier single "Si demain je reviens", avec le bassiste Nicolas Fiszman qui a travaillé pour Cabrel, Bashung et Sting, qu’il a d'ailleurs remplacé à la basse lors sa dernière tournée européenne, l’ancien leader de Police s’étant blessé à l’épaule. "Nicolas est un bassiste extraordinaire."

"Les gens se disent que demain, au sortir de cette crise, il faudra que les choses changent et que ce soit mieux qu’avant." Marka chanteur

Cette chanson "Si demain, je reviens", c’est Marka qui se raconte et qui se moque même de lui-même. Il l’a coécrite avec Gilles Dal. "Je lui ai refilé le refrain: Si demain, je reviens. Faut vraiment que ce soit bien. Que j’impressionne tout mon monde." Une chanson qui prend aujourd’hui une autre dimension avec ce déconfinement qui se dessine progressivement. "Les gens se disent que demain, au sortir de cette crise, il faudra que les choses changent et que ce soit mieux qu’avant."

Dans les chœurs, on retrouve sa fille Angèle, mais aussi Myriam Leroy. "Myriam chante super bien. En fait, tout ce qu’elle fait, elle le fait bien." Et dans le clip, c’est sa maman, qui fêtera ses 81 ans ce dimanche, qui joue les guest-stars. "On parle toujours de mes enfants. Mais il y a aussi ma maman qui s’est d’ailleurs beaucoup occupée d’Angèle et de Roméo Elvis quand ils étaient petits. Allez voir le clip."

"Si demain, je reviens" Marka

Connaît-il personnellement des gens qui ont contracté le coronavirus? "J’ai un vieux copain qui vient de sortir des soins intensifs. Cela fait six semaines qu’il est occupé à se battre." La situation actuelle lui paraît-elle angoissante? "Vous savez, je fais partie de ces gens qui n’ont pas besoin d’un virus pour commencer à être angoissé." Il dit en tout cas suivre à la lettre toutes les recommandations. "Je ne sors que lorsque c'est vraiment nécessaire. J’avoue que j’envoie surtout Laurence faire les courses au supermarché. Mais je sais très bien qu’elle a envie de sortir de la maison (rires)."

Nouvel album reporté

Son nouvel album devait sortir au mois de mai. Il n’en sera rien, la date de sortie est reportée en septembre, voire même en janvier. Le CD devrait inclure sa chanson en espagnol sur Eden Hazard pour célébrer son transfert au Real Madrid. "Le journaliste Benjamin Deceuninck lui a fait écouter. Mais Eden est plutôt fan de Roméo Elvis. C’est davantage sa génération (rires)."

Des dates de concert pour Marka sont d’ores et déjà prévues, notamment en France. Avec le groupe Les Négresses Vertes, il a sorti en décembre dernier une nouvelle version de sa chanson "Accouplés", qui avait connu un certain succès dans l’Hexagone en 1995. Dans cette version 2020, Greta Thunberg y côtoie Zuckerberg. Du joliment déjanté.

"Oui, le succès d’Angèle et de Roméo Elvis m'aide. Mais nos carrières sont bien séparées." Marka chanteur

Le succès d’Angèle et de Roméo Elvis l’aide-t-il aujourd’hui dans sa propre carrière? "Oui cela m’aide. Mais nos carrières sont bien séparées. Cela ne me dérange nullement de parler d’eux, sauf si cela prend évidemment la moitié de l’interview."

Reste à voir désormais jusqu’à quand ses concerts sur Facebook vont continuer. Surtout en cas de déconfinement total. "Je me poserai la question en temps voulu. Tant que les gens répondent à l’appel, je continue."