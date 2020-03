Meta-Morphosis au cœur du patrimoine pour raconter des histoires

Depuis six ans, l'ASBL Meta-Morphosis s'emploie à préserver le patrimoine industriel, immatériel ou écologique pour communiquer, transmettre. Où il sera question de sens et d'utilité. Mais aussi de passation des mémoires.

"Le patrimoine, c'est une base de travail, c'est de là que tout part parce que tout est patrimoine ou patrimoine en devenir." Prononcez le mot "patrimoine" devant Franck Depaifve, le fondateur de l'ASBL Meta-Morphosis et appuyez sur le bouton. On vous le dit tout de suite, il ne s'arrêtera plus.

Pourtant, le patrimoine, Franck Depaifve n'est pas tombé dedans tout petit. En 2014, celui qui a été journaliste d'investigation et photographe de presse en France se promène avec un ami pour prendre des photos. C'est à ce moment qu'ils tombent sur le charbonnage du Hasard, à Cheratte. Le site leur parle, ils en font le tour, le prennent en photo sous tous ses angles avant de tenter de s'intéresser aux hommes qui y ont travaillé, des mineurs remerciés en 1977, lors de la fermeture du charbonnage.

Vue en plein écran Ici, des moules utilisés par la SNCB lors de la création de la fresque murale de la gare Centrale de Bruxelles. ©saskia vanderstichele

Portes closes

L'affaire ne fut pas aisée. Franck Depaifve ne compte plus les portes claquées sur son nez. Pourtant, au détour d'un verre, dans un bar, il tombe sur Giuseppe, un ancien mineur qui accepte de lui raconter un pan de son histoire. "En arrivant là-bas, je m'attendais à tomber sur Zola, mais en fait, c'était les Tontons flingueurs, avec des vraies gueules et une succession de petites histoires, toujours nobles, pleines de fierté. Après la troisième bière, je lui ai dit que je voulais revenir et le prendre en photo, il a refusé, il m'a expliqué qu'on avait passé un bon moment, mais que c'était terminé".

Il en fallait plus à cet ancien journaliste pour baisser les bras. Au culot, il a réussi à faire venir les mineurs, à les photographier, à les pousser à se confier et raconter leurs histoires. C'est à ce moment que Franck s'est rendu compte que les petits-enfants des mineurs ne connaissaient pas ces souvenirs remontées des tréfonds de la terre. La fermeture du charbonnage de Cheratte en 1977 a été vécue par ces hommes comme une humiliation, une terrible gifle. À cette époque, les mineurs sont rentrés chez eux et se sont tus.

De Cheratte à Nagasaki

Fort de cette expérience, Franck Depaifve décide d'en faire un livre, mais à l'heure de chercher un éditeur ou des partenaires, toutes les portes se referment encore. Toujours au culot, il décide d'aller voir la directrice des partenariats monde à l'Unesco, à Paris. "Elle nous a répondu que le site n'était pas classé Unesco, mais elle a voulu nous aider parce qu'elle appréciait la sincérité de notre démarche", se souvient le fondateur de Meta-Morphosis. Dans la foulée, il a été invité au congrès mondial du patrimoine à Bonn, la "grand-messe" du patrimoine de l'Unesco, l'occasion de rencontrer du beau monde. À cette occasion, le projet de Cheratte a attiré l'attention du gouverneur de Nagasaki où se trouve également un ancien charbonnage. "Là, tu te dis, c'est le grand écart total", explique notre interlocuteur, qui, pour l'occasion, cite Malraux: "L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme".

Vue en plein écran Une table "travaillée" par un artiste. ©saskia vanderstichele

Tiré à 2.000 exemplaires, le livre sur le charbonnage s'est bien vendu et fait office de carte de visite pour Meta-Morphosis. Depuis cette époque, de l'eau a coulé sous les ponts et l'ASBL passe de projet en projet, toujours à la quête de patrimoine (industriel, immatériel ou écologique) afin d'en étudier le sens et l'utilité. Vaille que vaille, les projets se sont multipliés, mais la question du financement a failli pousser Meta-Morphosis à mettre la clé sous le paillasson.

Ouverture du capital

Pour ne pas sombrer, Franck Depaifve a imaginé une structure bicéphale. D'un côté, l'ASBL travaille sur les projets patrimoniaux et récolte, entre autres, du vieux mobilier sur des sites industriels avant de le rénover ou le transformer pour le revendre. Il y a la vente des livres, également, mais cela n'est pas suffisant. C'est pour cette raison que Franck Depaifve a créé la SPRL Meta-Morphosis production derrière laquelle on retrouve des actionnaires comme Yves Winkin (ancien directeur du musée des Arts et métiers) ou les artistes Pierre Matter et Denis Meyers.

500.000 euros Le montant nécessaire à Meta-Morphosis pour continuer à soutenir ses projets à l'international.

"Aujourd'hui, pour grandir, nous devons ouvrir le capital. Nous y sommes condamnés si nous voulons continuer à porter des projets au niveau international". Après avoir mis en musique les 50 ans de l'indépendance de l'île Maurice, Meta-Morphosis voit grand. "Des pays qui ont un déficit d'image commencent à nous contacter parce qu'ils ne sont pas contents de ce que leur proposent des grands groupes", raconte Franck Depaifve, qui cite l'Azerbaïdjan comme exemple. "Il y a là-bas 93% de musulmans, mais la présidente de Cour suprême est une femme juive, les chiites et les sunnites y vivent en paix, les frères Nobel y ont fait fortune; c'est du patrimoine, de l'histoire", explique Franck Depaifve. Aujourd'hui, la SPRL est capitalisée à hauteur de 30.000 euros, ce qui est insuffisant pour soutenir les projets internationaux. Pour continuer, Meta-Morphosis aurait besoin de 500.000 euros. Amis mécènes, si vous lisez ces lignes...

"Défendez votre justice" "Il est difficile de comprendre pourquoi cet édifice reste livré, sans défense apparente, aux outrages du temps". L'auteur de ces lignes s'appelle Jean de Codt, l'ancien président de la Cour de cassation. Et l'édifice dont il est question, vous vous en doutez, est le palais de justice de Bruxelles. Dans "Art of justice", l'ASBL Meta-Morphosis a donné la parole a des intervenants venus du monde entier, chacun s'exprimant à sa façon sur la justice. "Ce palais est un sujet idéal pour nous afin de nous concentrer sur les questions de société que la justice suscite", explique Alizée Pauwels, qui a porté le projet du livre pour Meta-Morphosis. En plus de ces nombreux témoignages, l'ouvrage comprend de nombreuses archives d'époque (plans d'architectes et photos) qui permettent de suivre l'évolution du palais au fil du temps. Le mot de la fin? Laissons-le à Paul Sobol, un survivant d'Auschwitz: "Défendez votre justice car elle seule vous permettra d'avoir le choix". À méditer. "The art of justice", Meta-Morphosis, 345 pages, 75 euros.