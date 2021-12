Michael De Cock (KVS): "Cette jauge de 200 spectateurs est ri-di-cule...

Michael De Cock est exaspéré. La décision uniforme et unilatérale de ce vendredi au Codeco de limiter à 200 personnes le public dans toutes les salles de spectacle reste en travers de la gorge du directeur artistique du KVS.

Le Théâtre flamand de Bruxelles (Koninklijke Vlaamse Theater) avait été en avril le premier à mener un événement-test pour démontrer que les mesures et interdictions visant les salles de spectacles sont inutiles et/ou inadaptées au secteur du spectacle vivant. «Nous avons prouvé que notre activité était covid safe et responsable. Aujourd’hui, le cauchemar recommence!», tonne Michael De Cock, son directeur.

Que vous inspire la nouvelle restriction imposée par le Codeco?

C’est une énorme erreur. Cette décision, en vigueur au moins jusqu’au 29 janvier, a été prise sans dialogue, dans une attitude de foot panique. Résultat, plein de maisons culturelles vont fermer et une masse de spectacles vont être annulés. Nous, même pour 10 spectateurs on continuera. Mais l’urgence est que le politique et notre secteur se parlent pour abolir cette jauge de 200 spectateurs en intérieur, ri-di-cule et désastreuse.

Un retour 7 mois en arrière, juste avant que vous ne lanciez le premier événement-test de Belgique?

Exact. On avait mis des mois à convaincre que la culture n’est pas vecteur d’un grand risque sanitaire; à élaborer, en partenariat avec politiciens, autorités, scientifiques, une manière de calibrer les publics de façon «secure». Les salles avaient énormément investis en équipement (aération, capteurs etc) pour calculer les jauges acceptables. Cela avait débouché, avec les autorités, sur les CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) et CERM (Covid Event Risk Model) permettant si nécessaire, de moduler les jauges dans une fourchette de 200 à 500 personnes.

Nous réclamons au moins le retour à ces deux outils de calcul. Vendredi, la décision arbitraire d’une jauge à 200 n’a pour effet que de rendre notre travail impossible et de faire peur au public. Le Codeco a fait preuve de paresse intellectuelle.

Vue en plein écran À chaque décision du Codeco, le secteur culturel est descendu se figer dans la rue lors des opérations "Still Standing for Culture". ©BELGAIMAGE

Qu’est-ce que le politique a fait des résultats de vos événements-tests?

Je l’ignore, alors que ces tests et études ont validé que les spectacles face à un public assis sont «covid safe». La décision est d’autant plus aberrante que cette jauge absolue de 200 est imposée uniformément à toutes les salles, grandes et petites. Alors qu’il faut des mesures adaptées à chaque taille de salles et décidées avec le secteur. De Codeco en Codeco, on ne consulte jamais les Arts de la scène.

"Les salles avaient énormément investis en équipement (aération, capteurs etc) pour calculer les jauges acceptables. Nous réclamons au moins le retour à ces outils de calcul." Michael De Cock Directeur du KVS

C’est une marque de mépris du politique pour le secteur du spectacle?

Ça en a l’air. Bien sûr, des politiciens défendent la culture mais qu’alors ils le fassent d’une voix plus forte. La culture est essentiel pour la société et améliore la santé mentale de bien des gens. Si on ne revient pas d’urgence sur cette décision, fermetures et annulations vont pleuvoir (Bozar, La Monnaie, l’ORW, etc), vu le manque à gagner artistique et financier.

Quel est-il pour un théâtre comme le KVS?

Au moins la moitié des places des jauges normales ne seront pas vendues. On vient d’annoncer notre programmation du printemps mais vu le climat actuel, plus personne n’achète de places à l’avance, même pas pour janvier! On nous a replongé dans une incertitude pour au moins trois mois. Il faut au minimum réinstaurer les normes CIRM et CERM. Ou faire une distinction entre les salles selon leurs tailles et équipements. Le paradoxe est que les grandes salles, les plus «covid safe» sont les plus pénalisées par la jauge de 200 personnes. Il faut un retour rapide à des mesures mieux proportionnées.