Molenbeek is watching you!

Bien plus qu’une galerie décalée, ce "Big Molenbeek Show" signé par le plasticien Antoine Caramalli joue là au critique du traitement réservé à Molenbeek par les médias. Voyez-y l’avis même des habitants du quartier, son quartier – la Petite Senne –, puisque c’est eux qui ont posé pour l’artiste. "Il s’est produit tout un cirque médiatique autour de Molenbeek, nous explique ce dernier. Et ce sont les Molenbeekois qui regardent ce spectacle avec des lunettes 3D, en se marrant. On a ici parfois des projets culturels qui sont comme des réflexes défensifs, ce qui est naturel et très bien aussi, mais cette fois, on a vraiment voulu prendre une position plus forte et plus critique. Faire de ces Molenbeekois des grands Big Brothers, c’est une manière de se moquer du spectacle qui a été fait de cette commune qui est très belle."