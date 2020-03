Nos conseils podcasts par temps de confinement - Volume 2

Entre les sorties audio de la semaine et les (re)découvertes, voici une sélection pour vivre au mieux votre confinement.

Les podcasts littérature

Des écrivaines d’aujourd’hui parlent de celles d’hier, ce sont Les parleuses à écouter d’urgence pour découvrir notre “matrimoine” littéraire commun. Et la plus grande d’entre elles, ne serait-ce pas Virginia Woolf? France Culture vous propose de Grandes traversées en sa compagnie. Sa parole est d’or, nous vous recommandons également d’écouter l’Italien Erri De Luca, l’écrivain des vents contraires .

La journaliste belge Anne-Lise Remacle vient de lancer La Bibliothèque des confins pour vous faire entendre de la littérature en ces temps troublés. Une collection à enrichir. Par vos contributions? Contactez-la! Puis, sur le site de SonaLitté , ce sont les autrices et auteurs, pour la plupart belges, qui lisent des extraits de leurs oeuvres. Sublime catalogue de plus de 150 titres.

La Bibliothèque de votre commune a-t-elle mis en place une plateforme d’échanges et de lectures? À Anderlecht, la Bibliothèque de l’Espace Carême a créé un précieux forum à parcourir en famille.

Quant à vous, vous avez toujours rêvé d’écrire un livre? Ecoutez les grandes écrivaines et écrivains parler de leur métier dans Bookmakers , une nouvelle série d’Arte radio dont les trois premiers épisodes avec Philippe Jaenada sont à présent disponibles.

Les podcasts pour se plonger dans l’Histoire ou la science

Magma, c’est “Le” podcast pour parler d’Histoire autrement. On vous le recommandait déjà ici . Comment les femmes ont-elles été méthodiquement effacées des discours historiques par les sociétés? Quatre épisodes pour leur rendre leur place aujourd’hui .

Elle a fait l’histoire du patinage artistique: Binge Audio a consacré un magnifique feuilleton documentaire à Surya Bonaly . Un must.

La langue française vous passionne? Il y a deux programmes que vous ne devez pas manquer. D’abord, celui de deux Belges Hoedt et Piron: Tu parles! sur France Inter et ensuite l’excellent Parler comme jamais de la linguiste Laélia Véron.

Les podcasts qui portent des paroles puissantes

Face au confinement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Témoignages d'inégalités en période de coronavirus via CONFINÉ·ES? à écouter sur Instagram et Twitter.