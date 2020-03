Nos recommandations de podcasts par temps de confinement

Aux grands maux, les grands remèdes. Voici une série de recommandations thématiques pour les oreilles et l’âme.

Pour voyager

Téléportez-vous loin avec ces podcasts qui vous emmènent au bout du monde. D’abord, Baladeurs avec ses 60 épisodes aura de quoi vous sustenter: de l’Atlas marocain aux forêts tropicales colombiennes, vous suivrez les exploratrices et explorateurs d’aujourd’hui dans leur quête. Ensuite, réellement bouleversante, la création sonore Aalaapi vous fait découvrir la vie de femmes inuits entre changements identitaires et culturels au coeur d’une communauté méconnue. L’Atelier de création sonore radiophonique (ascr), dans une playlist préparée par Emma Pajević, vous a aussi cousu des souvenirs d'Arménie ou de Binche (Hainaut, Belgique), de Grèce ou d’Équateur. Une compilation sensible.

Pour ressentir

“Le” podcast des émotions s’appelle… Émotions. Il est produit par Louie Media. Jalousie, gratitude, nostalgie, dernièrement tendresse ou solitude, les épisodes de ce podcast vous permettront de questionner des émotions que vous pourriez bien rencontrer ces prochaines semaines à l’aide de témoins et de spécialistes. Sur le mode du témoignage, Transfert (toujours du studio Louie Media, mais diffusé par Slate) vous raconte les histoires d’hommes et de femmes qui ont été bouleversés, tiraillés ou simplement changés par un ou plusieurs événements. Toujours surprenant.

Un petit coup de mou ? Remède à la mélancolie d’Eva Bester sur France Inter avec ses invité-es prestigieuses-x ont de quoi vous remonter le moral. Mention spéciale pour Claude Ponti, Isabelle Nanty, Nancy Huston et Dominique A. Mais, pour franchement rigoler, privilégiez les créations de Mathilde Guermonprez pour Arte Radio, comme par exemple son C’est Maman qui reprend des messages vocaux laissés par nos mères sur nos répondeurs (les versions Papa et Grands-Parents, Anniversaire, Noël existent aussi). Hilarant.

Pour du polar

Parce que, avouez-le, c’est sans doute de ça dont vous avez besoin en ce moment: une bonne intrigue à binge-écouter. Celle qui nous avait obligé à passer cinq heures d’affilée, les écouteurs aux oreilles, c’est l’Affaire Harry Québert, un classique plutôt effectif et extrêmement bien réalisé comme toujours sur France Culture. En anglais, il a lancé la vague du podcast, c’est bien sûr Serial. La saison deux laisse tomber les meurtres pour se concentrer sur un soldat déserteur otage des Talibans. La troisième saison quant à elle semble retourner sur les bancs de la justice. Un peu comme Fenêtre sur cour (Arte Radio) par la chroniqueuse judiciaire Elise Costa qui dans des épisodes brefs aborde les anecdotes ou détails des procès qu’elle voit défiler.

On pourrait encore vous citer Doulange (RTBF webcréation) : une jeune femme qui enquête sur les liens entre le cancer de sa mère morte et la centrale nucléaire où cette dernière travaillait. Enfin, il faut rendre justice (oui, elle a osé) à 1000 degrés réalisé par le jeune studio Insider Podcast, une série franchement bien ficelée sur l'explosion d'un colis piégé dans les années 1990 à Toulouse.

À écouter avec vos enfants

On peut écouter des podcasts dès 3 ans. Surtout un programme comme Des histoires en musique d’Élodie Fondacci de Radio Classique qui durent de cinq à dix minutes et parcourent les histoires traditionnelles (Le petit chaperon rouge, Raiponce, Baba Yaga, Casse-Noisette, etc.) avec les intonations drôles et inventives de la conteuse. Pour les plus petit-es, en sept épisodes, il y a aussi Guillemette, un podcast produit par Arte Radio, où une petite fille découvre tout un tas d’animaux étranges. Une brillante réalisation (et même une chanson qui risque bien de vous rentrer dans la tête) !

Avant de dormir et à partir de cinq ans : Une histoire et… Oli sur France Inter est un classique du genre. De belles histoires racontées par de grandes voix (Delphine de Vigan, Alain Mabanckou, Chloé Delaume, etc.) et plus de quarante épisodes disponibles. De quoi voir venir. Dès 6 ans, tournez-vous vers Taleming, des histoires magiques et singulières (et sur le site du podcast, vous trouverez également une liste collaborative de ressources d’activités à faire avec vos enfants). Enfin, à partir de 7 ans, encore sur France Inter, un autre incontournable est Les Odyssées qui, comme son nom l’indique, ne manquera pas d’emmener vos exploratrices et explorateurs à l’aventure en compagnie de grandes figures de l’Histoire.

À écouter en couple

Se confiner à deux ou en famille, voilà une tâche qui, même lorsque “tout est rose”, nécessite quelques ajustements. L’occasion de s’interroger sur le concept de charge mentale avec un épisode du podcast Mansplainning de Slate.fr ? De prendre le temps de raccommoder ce qui doit l’être ? Dans La clinique de l'amour (LSD, LA SÉRIE DOCUMENTAIRE sur France Culture), la journaliste Delphine Saltel cherche à comprendre comment on peut réparer l’amour. Passionnant.

Si vous comprenez l’anglais, d’autres “vrais” couples s’expriment en dialogue avec leur sexologue Esther Perel (une star aux Etats-Unis) dans Where Should We Begin en plusieurs saisons. Ses podcasts font le tour du monde et... disent beaucoup de ce dernier.

Dans Faire famille (toujours dans LSD), une série d’Emilie Chaudet, on parcourt l’hérédité, le secret, la fabrication des liens ou encore les familles dites “hors-normes”. D’une grande sensibilité. Mais “le” classique de la parentalité est anglophone et s’appelle “Mom and Dad Are Fighting” avec un père et une mère (pas au sein de la même famille) qui aborde tous les thèmes sans se prendre trop au sérieux. Décomplexant et toujours instructif.

Et sur le coronavirus, mais autrement…

Caroline Gillet (qui produit par ailleurs l’excellent Foule sentimentale diffusé chaque semaine sur France Inter et La Première) fait parler les Européennes et Européens de ce qu’ils vivent ces derniers jours. Journal de bord collectif à écouter via Soundcloud.

Un autre journal de bord ? Celui de l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad, aujourd’hui directeur du Théâtre parisien de La Colline vient de débuter, également SoundCloud.