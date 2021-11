Olivier Servais, UCLouvain: "Le gaming est devenu un objet culturel à part entière"

Alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles annonce 5 millions pour le gaming et la numérisation, il est temps de prendre acte que le gaming est devenu la "première industrie culturelle mondiale", explique Olivier Servais, de l'UCLouvain.

C'est même «un objet culturel à part entière», souligne cet historien et anthropologue du gaming. Olivier Servais enseigne en effet l’anthropologie de la religion, du virtuel et des systèmes symboliques à l’UCLouvain. Il a aussi mené des travaux ethnographiques dans différents métavers, particulièrement «World of Warcraft» et «Guild War 2»...

La place du gaming dans la vie sociale a-t-elle évolué?

Premier constat: le jeu est devenu un objet culturel présent partout. Il n’est plus nécessaire, dans un monde connecté où tout le monde possède un smartphone ou une tablette, qu’il y ait des lieux définis pour la pratique des jeux vidéo. La dimension mobile a donc pris une place très importante. Deuxième constat: en 10 ans, le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle mondiale. Le cinéma est globalement en diminution – et la pandémie ne va rien arranger – alors que le gaming a connu, de manière assez logique, une forte croissance. Comme la BD auparavant, le gaming est devenu un objet culturel à part entière. Troisième constat: Les quarantenaires actuels se sont socialisés, dans les années 80, avec la micro-informatique et les premiers jeux vidéo.

Pour la première fois, cette génération de gamers, qui n’a donc pas une perception négative du jeu, est en position de devoir gérer l’accès au jeu de la génération qui suit. Ce qui peut poser une série de problèmes mais qui, d’un point de vue plus positif, crée des liens entre les générations. C’est un même background culturel qui s’est constitué, une même capacité de rentrer en interaction avec le medium qu’est le jeu, de partager son histoire et ses évolutions. Des personnages comme Mario ou Zelda, par exemple, ont évolué mais ce sont toujours des ressources imaginaires fondamentales.

Qu’en est-il du processus de socialisation à travers le jeu? A-t-il changé?

Il a changé fortement au sens où le jeu participe à la construction culturelle des référentiels des ados. En termes de sociabilisation, les jeux vidéo et les réseaux sociaux dominent. Ce sont les deux axes de la socialisation des jeunes, c’est-à-dire deux réalités connectées qui échappent à l’emprise des parents. Auparavant, la socialisation en dehors de la famille se déroulait dans les mouvements de jeunesse, les activités sportives, l’école, etc. Il y a aujourd’hui un autre lieu de socialisation: les groupes connectés. La famille et l’école n’ont plus le monopole temporel sur la socialisation des jeunes.

300 milliards de dollars Selon Accenture, les recettes annuelles du gaming qui comptabiliserait 2,7 milliards de joueurs sur la planète.

Le gaming modifie-t-il notre rapport à l’identité?

Nous entrons dans une société où la multi-identification va se normaliser. Beaucoup de jeunes (et de moins de jeunes) gèrent plusieurs vies en parallèle, en dehors de l’identité unique attestée par la carte d’identité. Aujourd’hui, vous pouvez exister dans telle ou telle communauté de gaming, ou sur tel ou tel réseau social. Les jeunes se sont habitués à voyager dans ce que je nomme une «identité brumeuse». Avant, ne pas dire qui on est était considéré comme louche ou dangereux, aujourd'hui on se socialise en se cachant pour éviter le harcèlement ou le trolling. L’anonymat est acceptable en tant que protection de soi pour exister sur les réseaux sans dévoiler qui on est.

Vue en plein écran Professeur à l'UCLouvain, Olivier Servais enseigne l’anthropologie de la religion, du virtuel et des systèmes symboliques. ©doc

Que pensez-vous de l’annonce de Mark Zuckerberg concernant les Métavers?

Cette question est très ancienne. On trouve déjà cette idée de pouvoir vivre dans des univers parallèles dans le cyberpunk des années 80. L’être humain est un être imaginaire. Le faire rêver est donc fondamental. Des gens comme Bezos, Musk et Zuckerberg l’ont bien compris. Concernant les Métavers, Zuckerberg veut construire un rêve dans un monde où depuis des années nous passons d’une crise à une autre. Il veut nous donner le droit de rêver à une alternative, et le digital participe à cette construction.

Mais cela aura un coût environnemental…

Entre le rêve et ce qui va être permis pour l’humanité, il va y avoir une différence colossale. Il faut prendre en compte les limites de la planète. On peut toujours croire que l’on va dépasser un seuil technologique avec l’ordinateur quantique mais, pour l’instant, on en est loin. Aujourd’hui, un like sur Facebook est l’équivalent d’une heure d’ampoule. Et il est clair que Meta consommera bien plus. La question de la transition va donc immanquablement se poser.

Le gaming a longtemps été apparenté à une fuite de la réalité. II devient donc aujourd'hui synonyme d’une ouverture à une réalité multi-dimensionnelle?

La Wii, célèbre console de jeu de Nintendo, a été une étape marquante au milieu des années 2000. Elle proposait de pratiquer physiquement le jeu vidéo, avec son corps. Pokemon Go a été une deuxième étape importante, qui a rassemblé une immense communauté. De plus en plus, la combinaison entre les réalités va prévaloir, notamment avec les jeux en VR. (Lire plus loin)

Les rapport entre les filles et les garçons ont-ils changé dans le gaming?

Pendant très longtemps, le gaming a été une affaire de garçon, à l’adolescence surtout. C’est en train de changer. Des jeux sont maintenant élaborés à destination des filles. La pratique culturelle du gaming n’est plus genrée. En revanche, le type de jeu reste genré. Il subsiste un marketing du genre dans le jeu vidéo: il y a des jeux pour les filles et d’autres pour les garçons.

Qu’est-ce que le gaming peut nous apprendre sur la sens du collectif et de la communauté?

J’ai travaillé pendant dix ans sur les communautés de gamers dans «World of Warcraft». Ce sont des groupes humains qui ne se voient pas physiquement mais qui reproduisent des dispositifs rituels: alliance, mariage, funérailles, victoires, fêtes, etc. On retrouve, dans ces communautés, des rituels qu’on trouvait chez des peuples anciens. On pensait que le digital annulerait ces pratiques mais en réalité on les voit perdurer. C’est pourquoi je parle de «société digitale». On peut voir, dans ces communautés de gamers, les grandes caractéristiques des sociétés humaines.

Le gaming pourrait donc nous fournir des ressources pour réapprendre à penser le collectif et le commun?

Le gaming favorise une socialité où les gens sont acceptés pour leurs compétences et leur manière d’être et non en fonction de critères socio-culturels ou économiques. Les communautés de gamers déjouent donc les stéréotypes présents habituellement dans la vie sociale. On peut ainsi voir se développer, au sein de ces communautés, des pratiques sociales plus justes, plus équitables et plus éthiques.