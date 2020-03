"Pandemic", le jeu qui a donné ses lettres de noblesse au mode coopératif

Les jeux coopératifs – où tous les joueurs poursuivent ensemble le même objectif – pèchent souvent par mièvrerie ("tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil") ou par manque d’intérêt ludique. J’ai le souvenir cuisant d’une partie mortellement ennuyeuse de Tiers-mondopoly , il y a une vingtaine d’années déjà, un jeu dans lequel on était invité à passer son tour volontairement, sans raison particulière. C’était un des tout premiers jeux coopératifs, et c’est peu dire qu’il m’a fait prendre d’emblée mes distances vis-à-vis de la formule.

Vu son succès commercial depuis sa sortie il y a une bonne dizaine d’années, «Pandemic» a été décliné par son auteur en de multiples versions où la même (brillante) mécanique de jeu est appliquée à différentes situations. Il ne faut pas connaître l’original avant de se lancer dans une de ses déclinaisons. Nous en avons épinglé trois. La première est intitulée «Pandemic: Legacy» . Le thème est identique mais le jeu se déroule à la manière d’un feuilleton, d’une sorte d’épopée qui dure 12 mois – une partie par mois. Vos actions du mois précédent influencent la configuration du jeu pour le mois suivant. Changement de thème dans «Pandemic: Montée des eaux» , où l’action se déroule aux Pays-Bas et où le but est de faire face aux crues et de regagner de la terre à la mer. Enfin, dans «Pandemic: La chute de Rome» , votre but est naturellement de repousser les barbares menaçant l’Empire.

Grande rejouabilité

À chaque partie, votre rôle sera différent, et d’une partie à l’autre, certains rôles seront joués et d’autres non. Beaucoup de variété dans les situations, donc. Et une rejouabilité encore accentuée par les trois modes de jeu proposés: débutant, standard et... héroïque.