Paul Dujardin: "Nous espérons rouvrir une aile de Bozar dès le 25 janvier"

L'orgue monumental et la salle de spectacle de Bozar ont subi des dégâts importants suite à un incendie de toiture. Une réouverture est programmée avec son circuit du côté Ravenstein, épargné par le sinistre.

Entre stupéfaction et tristesse, la gamme des émotions est vaste au lendemain de l'incendie qui a endommagé, lundi en fin de journée, une partie de la toiture et de l'aile de Bozar du côté rue Royale. On l’a cependant échappé belle, même si d’importants dégâts aux tours techniques, à la salle Henry Le Bœuf et à son orgue monumental, mais aussi à certaines salles d’expo sont à déplorer.

Pour le directeur général Paul Dujardin, "l’intervention des pompiers a cependant permis d’éviter une catastrophe. On ne s'en rend pas compte, mais la toiture de Bozar, c’est l’équivalent de deux terrains de football. Nous avons pu rapidement préserver les œuvres qui devaient l'être. Enfin, malgré les dégâts au bâtiment, ce patrimoine architectural a pu être sauvé." Si la cause du sinistre n’est pas connue, les dégâts sont surtout liés aux trombes d’eau que les pompiers ont dû déverser pour éviter la propagation du feu. Raison pour laquelle aussi la grande salle Henry Le Bœuf et son orgue sont fortement abîmés, la grande coupole en verre et acier de la salle ayant été copieusement arrosée pour éviter son effondrement. "Il faut exclure à ce stade une erreur liée à des travaux", s’avance Paul Dujardin.

Réouverture

Et maintenant? "Les personnalités politiques qui sont venues se rendre compte sur place de l’ampleur des dégâts nous ont toutes affirmé leur soutien et leur volonté de tout mettre en œuvre pour que l’on puisse redémarrer le plus vite possible", poursuit Paul Dujardin. Dans l’immédiat, il n’est pas exclu que Bozar rouvre d’ailleurs déjà ce 25 janvier avec son circuit du côté Ravenstein, épargné par le sinistre et les expositions en cours «Hotel Beethoven» et «Facing Van Eyck». Quant aux autres activités programmées dans la grande salle, tels que le concours Reine Élisabeth ou le Klara Festival, "on devrait avoir le temps de réparer les dégâts dans la grande salle", veut croire Dujardin.

Une détermination qui n’efface pas les inquiétudes de ceux qui vont devoir se pencher sur l’état de l’orgue de la salle Henry Le Bœuf, très abîmé. Quand on sait que cet instrument est fait de bois, de cuir et d’électronique, on redoute le pire. Ce qui lui arrive est d’autant plus interpellant que cet instrument, reconstruit et inauguré en 2017 après 50 ans de silence, est exceptionnel. L’histoire mérite d’être contée, et hommage rendu à celui qui fut le moteur de cette renaissance, Bernard Foccroulle – qui aurait dû enregistrer dans trois semaines son prochain CD sur l’orgue de Bozar.