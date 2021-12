Paul Dujardin accompagnera le lifting des musées du Cinquantenaire

Dans le cadre du projet de revalorisation du site du Cinquantenaire et de ses musées à l'horizon du bicentenaire, les Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH) ont finalisé en ce mois de décembre la procédure de recrutement d'un "chargé de mission" pour alimenter les réflexions stratégiques.

À la suite de cette procédure, c'est Paul Dujardin , qui a été sélectionné et qui intégrera les services des Musées royaux d'Art et d'Histoire à partir de ce 1 er janvier 2022.

Paul Dujardin sera chargé d'alimenter la réflexion sur les orientations culturelles du projet et les partenariats à nouer avec les institutions fédérales, régionales et européennes pour réaliser l'ambition de ce projet.

"Les musées du Cinquantenaire sont des joyaux sous-évalués qui ont besoin d'un lifting complet. Leurs bâtiments doivent être rénovés et leur identité repensée. Une vision cohérente doit être développée quant à la place que ces institutions occupent à Bruxelles, en Belgique et en Europe. Nous saluons la vigueur, l'ouverture et la créativité de Paul Dujardin et nous réjouissons de pouvoir compter sur son expérience pour appuyer ce projet ambitieux. Ensemble, nous rendrons à ce patrimoine national son sens et sa grandeur", souligne Bruno Verbergt, le directeur général des Musées du royaux d'Art et d'Histoire.