Peter de Caluwe (La Monnaie): "Je n'ai plus d'arguments face à ces médiocres jeux politiques"

Le secteur culturel s'est étouffé à l'annonce d'un nouveau lock-down. Nous avons recueilli les réactions indignées des patrons de Court-Circuit, de l'Atelier Rock, de La Monnaie, du KVS et du Théâtre National.

Pour les salles et les organisateurs de concerts, les mesures imposées de Codeco en Codeco et auxquelles il s’est plié, semble procéder d’une logique de plus en plus absconse. À moins bien sûr qu’il ne soit considéré que comme une banale variable d’ajustement, sans grande importance économique. Difficile cette fois de comprendre la motivation d’une fermeture pure et simple.

C’est qu’il ne se passe déjà plus rien, dans bon nombre de ces salles! Pour certaines, la saison est en effet déjà terminée. Pour d’autres, la fermeture était déjà effective, comme le confirme David Dehard, coordinateur chez Court-Circuit, la fédération d’organisations de concerts dans le secteur des musiques actuelles en Wallonie et à Bruxelles. Parce qu’entraînée par les décisions entérinées précédemment (200 personnes assises et masquées). Et puis, on attend toujours, semble-t-il, un vrai rapport scientifique, indépendant, établissant que le secteur de la culture (concerts, cinémas, théâtres...) est un dangereux foyer de clusters...

"Il faut croire que nous avons un moins bon lobbyiste", réagit Patrice Saint-Rémy, coordinateur à l’Atelier Rock de Huy. "Et puis, nous commençons quand même à avoir des doutes sur la capacité de la Ministre de la Culture (Bénédicte Linard, Ecolo, NDLR) à se faire entendre. Je suis très content pour les secteurs qui peuvent continuer à fonctionner, mais à chaque fois, c’est le nôtre qui ramasse en premier!"

Peine perdue

David Dehard souligne l’amalgame fait par les politiques entre récréatif, divertissement, culturel... "Ils ont compris qu’il y avait des différences, mais mettent tout dans le même sac, pour mieux nous diviser aussi, d’une certaine façon."

Et si les responsables des fédérations du secteur culturel sont aujourd’hui en contact direct avec le Cabinet Vandenbroucke et le commissariat Corona, c’est peine perdue, semble-t-il... "On a beau leur dire, études à l’appui, que les normes qu’ils nous imposent sont intenables, ça ne sert à rien. Nos collègues flamands parlent comme nous, ils sont même plus virulents. Mais malgré les cartes blanches, la presse, nos contacts avec Emmanuel André ou Marius Gilbert, il n’y a même plus d’écoute!" (S. D.)

Vue en plein écran Michael De Cock, directeur du KVS. ©BELGA

"Une décision honteuse" pour Michaël De Cock, directeur du KVS: "Cette décision est tout simplement honteuse! Cela fait des semaines que nous sommes raisonnables et que nous avons mis en place tout ce que nous a été demandé. Pendant ce temps-là, les cafés sont pleins et la foule se presse dans les foires. Je peux comprendre que l’on prenne des mesures parce que l’on panique devant le nouveau variant. Mais alors que l’on soit cohérent, et que l’on ferme tout pendant un certain temps. Le problème, c’est que l’intérêt pour la culture de ceux qui nous dirige est totalement nul. Et s’ils s’y attaquent, c’est parce qu’ils savent que la culture touche moins de monde que d’autres secteurs." (St. R.)

Vue en plein écran Peter de Caluwe, directeur de La Monnaie. ©SISKA VANDECASTEELE

De son côté, Peter de Caluwe, directeur général de La Monnaie, dénonce "de médiocres jeux politiques": "Cette mesure n’avait pas été demandée par le GEMS, et c’est l’une des premières qui a été annoncée. Je n'ai plus d'arguments face à ces médiocres jeux politiques. Hallucinant! Ces gens n’ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Ils ne comprennent rien à la réalité de notre métier."

"Il n’y a pas d’endroits plus sûrs que la Monnaie", précise-t-il encore. "Avec des testings constants, une aération performante et un public masqué, qui ne parle pas. Beaucoup de salles ont pris les mêmes mesures. Même le Pr. Nathan Clumeck a estimé que les théâtres n’étaient pas des lieux dangereux. En revanche, les rues du centre, la patinoire, les transports en commun sont noirs de monde, souvent sans masque. Hallucinant!" (St. R.)

Vue en plein écran Pierre Thys, directeur du Théâtre National. ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

Au Théâtre National, Pierre Thys, parle carrément d'un "d'un mauvais film d’épouvante!": "Évidemment qu’on prend cette crise au sérieux et qu’on reste en empathie avec le milieu hospitalier, mais priver les gens de culture de manière aussi violente, sans préparation, c’est dictatorial!"

Il se dit d’accord avec Michel Bogen, du Théâtre Le Public, qui parle d’acte antidémocratique, et rappelle que les arts vivants font partie des secteurs les plus sécurisés, ainsi que l’ont démontré les études de Sciensano et de l’Institut Pasteur en France. "On travaille depuis 18 mois à accueillir les publics en toute sécurité. C’est une aberration totale quand on sait que l’Espagne n’a quasiment jamais fermé ses théâtres depuis le début de la pandémie!"

