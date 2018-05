Pierre Bellemare est décédé

Pierre Bellemare, l'une des voix les plus célèbres de France, pionnier de la radio et de la TV, était perçu du public français comme l'un des plus grands conteurs. Il a joué un rôle clé pour la radio Europe 1 et est également connu pour avoir introduit le télé-achat en France. C'est lui qui lance "Téléshopping" en 1988 sur TF1.