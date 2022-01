Quatre mondes de Paul Klee

Le LaM, à trente minutes de Bruxelles, offre une exposition co-produite avec le Paul Klee Zentrum de Berne, qui révèle l’un des grands créateurs du siècle aux frontières de l’esprit.

Dès 1902, Paul Klee passe dans un autre monde. Il étudie l’art à Munich et part pour l’Italie, un voyage formateur effectué par tant d’autres avant lui, de Van Eyck à Goethe. Après ce périple, il opère un retour sur soi méditatif et note dans son journal: "J’aimerais être comme nouvellement né, ne rien connaître de l’Europe, […] être quasiment primitif".

Dix ans plus tard, en 1912, cette envie devient manifeste, avec un texte pour la revue suisse Die Alpen, sur la première exposition (1911) du groupe expressionniste munichois, le Cavalier Bleu (Blau Reiter), dont Kandinsky fut l’un des hommes de tête. Il appelle "aux commencements primitifs d’un art "qu’on trouverait […] dans la chambre d’enfant", mais aussi de ce que l’on appelait encore les "aliénés".

Il y voit un moyen de "recueillir ce qui monte des profondeurs". Le mois suivant, en février, il passe à l’acte et participe à la seconde exposition du Cavalier Bleu, aux côtés de Braque, Picasso, Delaunay. Ce dernier écrit dans une autre revue, Der Sturm: "La nature est pénétrée de rythmes que l’on ne saurait contraindre dans leur diversité".

D’un monde à l’autre, chez Paul Klee, ce passage s’accomplit par quatre portes: le dessin d’enfants, l’art de l’enfance de l’humanité (entendez préhistorique) et "l’art des fous".

Quatre portes

D’un monde à l’autre, chez Paul Klee, ce passage s’accomplit par quatre portes: le dessin d’enfants, l’art de l’enfance de l’humanité (entendez préhistorique) et "l’art des fous". L’exposition conçue par Fabienne Eggelhöfer à Berne, conservatrice en chef du Zentrum Paul Klee de Berne, Sébastien Delot, directeur du Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut (LaM), et Jeanne-Bathilde Lacourt, conservatrice pour l’art moderne au LaM, rouvre ces quatre portes.

Après le Cavalier Bleu à Munich, c’est le deuxième tournant d’avril 1917. Démobilisé, Klee participe à Zurich à l’exposition Dada et, en janvier 1918, note dans son journal ces phrases habitées: "Tout sombre autour de moi et les œuvres émergent comme par elle-même. […] ma main est l’instrument d’une volonté lointaine".

Troisième temps fort de l’exposition, il est invité par Walter Gropius à enseigner au Bauhaus de Weimar, cette école d’arts appliqués qui devient le berceau de l’architecture et du design du siècle.

Quatrième acte, son arrivée aux États-Unis, avec sa première exposition à New York en 1924, coïncide avec son intronisation par Breton dans le clan des surréalistes. C’est aussi le premier hiver où il confectionne l’une des dernières marionnettes à son fils Felix. Depuis 1916, il en avait fait une cinquantaine, inspirées de Kasperl, le Guignol allemand. Les dessins d’enfant de Klee lui-même, dès 5 ans, annoncent de manière stupéfiante la maîtrise précoce du trait et la truculence de sa représentation des corps. Il s’était intéressé de près aux travaux du psychiatre et historien d’art Hans Prinzhorn, et à son ouvrage paru en 1922, Expressions de la folie.

Vue en plein écran Une exposition est un acte d’apprentissage par les yeux, qui permet de connaître une œuvre et le temps qui l’a portée ©N.Dewitte/LaM

Torture et maladie

Ses représentations torturées du visage, comme ses Masques (1912) ou ses Têtes en devenir (1919) allient le trait, la tache, l’aquarelle et composent comme autant de tests de Rorschach jetés par Klee sur le carton ou le papier. Plus tard, avec l’apparition de la couleur, quand il ose l’huile, sa Figure du Soir (1935) au visage dédoublé entre le jour et la nuit, l’une des trois œuvres de la donation Masurel qui a nourri les collections du LaM, illustre autrement ce registre de la folie, tout comme la Tentation de 1934 évoque l’écho géométrique des aborigènes ou Des animaux se rencontrent (1938), l’art pariétal.

Il est rare de trouver un tel exemple d’une triple maîtrise du dessin, de la peinture et de la sculpture.

Depuis 1935, la sclérodermie non diagnostiquée qui le rend peu à peu infirme l’empêche d’user de sa main normalement. Ses œuvres tardives s’apparentent alors à des hiéroglyphes tremblants de traits, de taches, de notes, sur une partition éclatée, autant de corps démontés, éparpillés et pareils à des idéogrammes. Le trait, l’écriture et la figure s’associent, sous des titres caustiques et désenchantés: "Hâte sans égard" (1935), "Les signes se concentrent" (1932), "Serment de fantôme" ou, l’un de ses derniers dessins, "Approche: accident" (1939) aux formes organiques emboîtées et désaxées comme par… accident.

Il est rare de trouver un tel exemple d’une triple maîtrise du dessin, de la peinture et de la sculpture, alors même que son passage à la couleur, après son voyage en Tunisie de 1914, aura été lent et difficile.

Une exposition est un acte d’apprentissage par les yeux, qui permet de connaître une œuvre et le temps qui l’a portée. Celle du LaM réalise l’équilibre entre l’émerveillement des sens et l’élaboration du sens.