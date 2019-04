Que s'est-il passé juste après l'impact de l'astéroïde qui aurait changé la Terre?

C’est une véritable révolution dans le monde de la paléontologie. Le chercheur américain Robert DePalma croit pouvoir décrire les minutes ayant suivi l’un des événements les plus importants de l’histoire de la Terre: l’impact dévastateur d’un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre il y a 66 millions d’années.

Les paléontologues parlent habituellement à l’échelle de milliers et de millions d’années, mais l’Américain a donc pu nettement affiner les connaissances en la matière. Et il a publié, avec onze coauteurs, dont Walter Alvarez (père de l’idée qu’un astéroïde a provoqué l’extinction massive des dinosaures) et Johan Vellekoop (un géologue de la VUB), une étude sur la question dans les comptes rendus de la très sérieuse Académie américaine des sciences (PNAS).

DePalma, qui enseigne à la Florida Atlantic University, a commencé ses fouilles en 2012 dans un site perdu au fin fond du Dakota du Nord. Baptisé Tanis, ce site se trouve dans la formation de Hell Creek, une grande région bien connue des chasseurs de dinosaures. Avec son équipe d’assistants et d’étudiants, il y a découvert au fil des ans des fossiles de poissons entiers, de plantes, d’arbres et de mollusques, comme figés dans les sédiments et imbriqués les uns dans les autres avec une densité inédite.

Un séisme extraordinaire

L’astéroïde dévastateur avait frappé la Terre à 3.050 km de là, à Chicxulub, dans ce qui est aujourd’hui la péninsule mexicaine du Yucatan. Les scientifiques ont daté depuis longtemps cet impact, qui a sans doute refroidi et obscurci la planète en éjectant dans l’atmosphère des milliards et des milliards de tonnes de particules, éteignant la photosynthèse et 75% des espèces terrestres. C’est ce qui aurait tué les dinosaures et ouvert la voie aux mammifères.

Les ondes sismiques auraient atteint le site de Tanis en treize minutes.

DePalma et les autres auteurs de l’étude pensent que l’impact de Chicxulub a déclenché un séisme de magnitude extraordinaire. Les ondes sismiques auraient atteint le site de Tanis en treize minutes. Comme dans un bain, les secousses auraient fait osciller l’eau et provoqué une vague immense de dix mètres dans la rivière qui se situait à Tanis, engloutissant toute vie sous un tombereau de sédiments. Pour DePalma, "le dépôt boueux s’est fait presque instantanément, emprisonnant toutes ces plantes et tous ces animaux en quelques instants". Quinze minutes après l’impact, des sphérules (des billes de verre incandescentes projetées par l’impact) auraient commencé à pleuvoir sur le site. Les scientifiques en ont retrouvé dans les branchies des poissons et dans l’ambre des arbres, et leur datation correspond à l’âge de l’impact.