(Re)lisez les 7 meilleurs articles Culture du week-end dans L'Echo

Matrix revient... "Choisis la pilule bleue et tout s'arrête, choisis la pilule rouge et on reste au pays des merveilles."

Le spectre d'omicron a plané tout le week-end sur la culture, ce qui ne l'a pas empêchée de résister et de se partager sur le terrain et dans nos colonnes. Bonne (re)lecture!

1. Rideau sur la jauge de 200 spectateurs?

Le secteur culturel fourbit ses armes en prévision du Codeco de ce mercredi 22 décembre. Va-t-on y revenir sur les mesures du 3 décembre qui ont limité la jauge de toutes les salles sans distinction à 200 spectateurs, soit en rouvrant davantage comme l'avait laissé entendre Jan "yo-yo" Jambon, soit en resserrant encore la vis, omicron oblige?

Ce week-end, dans L'Echo, Peter de Caluwe (La Monnaie), Pierre Thys (Théâtre National) et Michael De Cock (KVS) plaidaient pour qu'on supprime une mesure qu'ils jugent arbitraire et qui met à mal leurs finances sans pour autant exiger qu'on applique les modèles de gestion "covid-safe" (Cirm et Cerm) élaborés par l'autorité fédérale. Déjà dépassés, disent-ils, car ceux-ci ne tiendraient pas compte de la qualité de l'air et de la ventilation et se baseraient sur un calcul de jauges partielles.

Nathan Clumeck, célèbre infectiologue du CHU Saint-Pierre et conseiller auprès de la Ville de Bruxelles, très remonté également, abondait dans leur sens. "Il faut", disait-il à Fernand Letist, "des protocoles actualisés et validés incluant le CST (Covid Safe Ticket) et le CST+ (avec port du masque)." À suivre... ce mercredi!

Vue en plein écran Jauge "covid proof" au KVS. ©BELGA

2. À Bozar, Valery Gergiev a bravé le covid deux fois

En attendant, c'est la solidarité qui prévalait dans le secteur comme on l'a vu, dimanche à Bozar, avec le concert exceptionnel de Valery Gergiev et de son orchestre du Mariinsky. Initialement annulé pour cause de restrictions sanitaires, l'événement de prestige a pu avoir lieu et même être dédoublé grâce à la générosité du grand chef russe, à un effectif réduit de moitié et à un cachet soutenable pour l'institution culturelle.

3. Chouchane Siranossian: "Je suis née avec Bach"

La géniale violoniste Chouchane Siranossian, elle, était chez elle à pouponner quand nous l'avons interrogée, tout entière vouée à cette nouvelle vie entrée par effraction après avoir passé le plus clair de la sienne à pousser son archet. "Bon, je travaille moins qu’avant. L’assise technique de ma petite enfance me permet de passer plus de temps à chercher, à m’inspirer. 'Il ne faut pas faire que de la musique', me disait Varga. Pour émouvoir, il faut avoir quelque chose à raconter."

→ Relisez cet entretien passionnant de Stéphane Renard avec une artiste passée du violon moderne au violon baroque et qui signe l'un des plus beaux, des plus justes et des plus émouvants disques classiques de 2021: "Bach before Bach" (Alpha).

J.S. BACH, BWV 1023, ADAGIO

→ Les mélomanes liront aussi "Vertige de l'hélice" du romancier Vincent Borel (Wespiser) ou la face cachée et parfois inavouable de Camille Saint-Saëns (le compositeur du "Carnaval des animaux") dont on fête le centenaire de la mort. Le choix de Sophie Creuz.

4. Pascale Seys: "C'est en ralentissant qu'on peut retrouver une relation avec le monde"

À L'Echo, on aime les philosophes qui nous montrent comment nous frayer un chemin dans ce monde incertain, et particulièrement les petites bulles de réflexion signées Pascale Seys, dont le troisième tome bâtit à nouveau sur les philosophes antiques et les mythes pour "refaire un petit coin de monde" (c'est le sous-titre de l'ouvrage).

"Une main tendue, c’est une manière de refaire le monde", dit-elle à son collègue Simon Brunfaut. "Toute action dans laquelle nous sommes en lien les uns avec les autres refait le monde à sa manière. De la cuisine à l’art, il y a différentes activités qui nous permettent de tricoter des liens, en nous tirant vers le haut, vers la beauté."

Pascale Seys: "Réussir sa vie"

5. "La bibliomule de Cordoue": un voyage initiatique aux sources du savoir

Une beauté toujours fragile, comme nous le montrent brillamment Wilfried Lupano et Léonard Chemineau, dans leur nouvelle BD, "La bibliomule de Cordoue". L'ouvrage retrace la fin abrupte du miracle arabo-andalou qui s'achève au Xe siècle sur le plus grand autodafé de l'Histoire, 400.000 ouvrages considérés comme blasphématoires envoyés au bûcher par le nouveau sultan de Cordoue. La comparaison avec notre époque n'est évidemment pas fortuite...

6. Vous reprendrez bien un peu de "Matrix"

Une dystopie qui l'est de moins en moins depuis l'annonce fracassante du "métavers" par Mark Zuckerberg, c'est bien "Matrix" dont le quatrième volet, "Resurrections", sort ce mercredi 22 décembre sur les écrans. L'occasion pour Sylvestre Sbille de revenir dans les années nonante et monter, avec "Matrix 1", "The Truman Show", "eXistenZ" ou "Strange Days", que Hollywood avait tout compris du potentiel du web balbutiant. Le confinement aura fait le reste...

MATRIX 4 RESURRECTIONS Bande Annonce VF (2021)

7. Fatras hypnotiques et calligraphies d'un père

Terminons ce tour des articles du week-end avec une sortie dans le monde bien réel des galeries, à la rencontre de deux artistes des plus singuliers. Chez Templon, les toiles monumentales et iconoclastes d’Orsten Groom sont dignes d’un trip sous acide, pendant que chez Xavier Hufkens, Danh Vō renoue avec son père à travers la lettre d’un condamné à mort. Joyeux Noël tout de même!