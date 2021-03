Réouverture de la culture en Europe: où en est-on?...

La culture en Europe est à différents degrés de déconfinement, mais la plupart sont très faibles. Pourtant, ce n’est pas la bonne volonté du secteur ni les avis scientifiques qui manquent.

Un peu partout en Europe, des experts se montrent de plus en plus favorables à une reprise de la culture et le font sur base d’études comme celle menée en Allemagne par l’Institut Hermann-Rietschel de Berlin qui concluait en février que les théâtres, salles de concert et musées respectant les consignes sanitaires habituelles apparaissent comme les lieux les plus sûrs par rapport à une liste incluant les supermarchés, les bureaux en open space ou les écoles. Bertrand Maury, chercheur à l’université Paris-Saclay et membre de MODCOV19, une plateforme pour mieux lutter contre la pandémie en France déclarait début mars sur France Culture: "En l’état actuel des connaissances, il apparaît qu’un bon nombre de salles pourraient être rouvertes." Et notamment les grandes salles et toutes celles possédant une ventilation de qualité: "Permettre le renouvellement de l’air par de l’air extérieur va permettre la dilution ou la diminution de la concentration de ces petites particules potentiellement contaminantes."

Quant aux événements extérieurs, il faudrait y maintenir des précautions de distanciation, mais "il semble vraiment clair maintenant que la plupart des contaminations se font en lieux clos". Sans compter chez nous les propos de l’épidémiologiste Yves Coppieters à notre consœur de La Libre: "Fondamentalement, ces lieux qui avaient montré leur capacité à appliquer ces protocoles stricts auraient pu rouvrir dès janvier." Alors qu’attendent les pays européens?

Aux Pays-Bas: tout est fermé et peu de perspectives

Fermés depuis le 15 décembre, tous les lieux culturels sont à l’arrêt et aucune perspective positive ne se dessine avant les vacances de Pâques alors que les magasins ou les coiffeurs sont ouverts, ce qui, comme en Belgique, suscite l’incompréhension du secteur culturel. La situation depuis 2020 est catastrophique, selon Heidi Vandamme, experte en communication muséale internationale basée à Amsterdam: "On voit de grosses différences entre les institutions fortement subventionnées et des lieux qui génèrent la plupart de leurs revenus eux-mêmes. Le Van Gogh Museum, qui ne reçoit quasiment pas de subventions, en est un bel exemple. Des aides de l’État ont été mises en place, mais certains contrats ne sont pas prolongés. De façon générale, beaucoup d’institutions s’attendent à des chiffres dans le rouge, encore cette année." Les musées se tiennent prêts à ouvrir leurs portes, le secteur de la scène mène une grande campagne pour afficher sa résilience et des tests "Covid-safe" sont menées dans des stades de foot et des salles de concert. Un consortium a d’ailleurs vu le jour pour organiser ces tests grandeur nature et en partager les résultats.

En France, même chose

"Rien n’est ouvert à ce jour, malgré la conformité de la plupart des établissements, la volonté des acteurs culturels, et... le maintien des soldes", ironise Pauline Coutant, responsable de la communication et des publics à la Condition publique de Roubaix, "et cet arrêt inclut bien sûr le monde de la nuit, grand oublié de cette crise de la culture perçue comme non essentielle." La "reprise" entre septembre et fin octobre 2020 avait redonné un immense espoir, mais "après cinq nouveaux mois de fermeture, les artistes, les lieux, les équipes qui les font vivre, sont fatigués de suspendre, décaler, reprogrammer tournages, filages, montages d’expositions." Les festivals de musique se questionnent sur la tenue ou non de leur édition: "Les Eurockéennes de Belfort sondent leur public, mais certains ont déjà annulé (Hellfest, Garorock, Solidays, etc.)" tandis que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot proposait des jauges à 5.000 places assises "qui pourrait être augmentées".

Alors, la colère monte: un mouvement d’occupation des théâtres et des cinémas grandit de jour en jour et les internautes auront vu la performance de Corinne Masiero nue sur la scène des César pour demander "Qui veut la peau de Roger l’intermittent?" Mais une bonne partie de l’énergie s’emploie par ailleurs à se réinventer: des chansons livrées à domicile par la compagnie On OFF basée à Lille; "L’appart chez toi", DJ set en visio par Barbara Butch; CultureBox, créée en 2006 sur le web et devenue une nouvelle chaîne (éphémère) de France TV depuis début février: "ça fait vivre des spectacles qui devaient tourner comme l’incroyable Room with a view de Rone avec la Cie (La)Horde et le Ballet national de Marseille. Tout le monde a, malgré lui, appris à 'se raconter', c’est un formidable élan créatif et j’espère que cette énergie éditoriale vis-à-vis des coulisses de l’art se prolongera après la reprise." Quand est-elle programmée, cette reprise? Fin février, le gouvernement annonçait "un retour progressif d’ici mi-avril" et des concerts-tests avec plusieurs milliers de personnes sont prévus. En attendant, le secteur ronge son frein.

En Grande-Bretagne, un plan de réouverture à partir d’avril

Selon Johann Harscoët, notre confrère de L’Echo basé à Londres, 400 millions de livres de soutien au secteur sont prévus, soit une extension de près de 25% des aides déjà accordées depuis le début de la crise: "Le Treasury assure que le fonds Covid Recovery a permis le maintien de 75.000 emplois et ce plan ressemble beaucoup à la dernière étape avant le retour progressif à la normale. La réouverture de l’ensemble des musées, galeries et salles de spectacles se fera de façon échelonnée entre le 12 avril et le 21 juin." Le Royal Opera House de Londres a par exemple déjà annoncé sa réouverture le 17 mai avec des représentations parallèlement données en public et en streaming.

"Boris Johnson se dit 'très optimiste' sur la fin totale et définitive des restrictions à cette échéance, avec potentiellement des salles de concerts en pleine capacité dès cet été." Malgré ces promesses, des festivals d’été comme Glastonbury ont dû annuler leur deuxième édition de suite. Des parlementaires font pression sur le gouvernement pour qu’il garantisse un système d’assurance collective pour tous ces événements. "Le bout du tunnel approche, mais malgré les aides, le secteur des arts et du spectacle sortira profondément transformé de cette crise."

Au Grand-Duché du Luxembourg: déconfinement partiel

Les grandes salles de spectacle et de cinéma sont fermées, mais les musées, petites salles et bibliothèques ont ouvert progressivement depuis le début d’année. "Dans les lieux, certaines activités continuent, y compris la pratique pédagogique et amatrice. Ces activités peuvent avoir lieu sans masque jusqu’à 4 personnes. Jusqu’à 10 avec masque et distance. Et jusqu’à 100 si les gens sont assis et distanciés." Des concerts-tests à la Rockhal ont eu lieu récemment dont les Luxembourgeois·es attendent les résultats. "Mais courant avril, on espère voir la réouverture de l’horeca et une augmentation des jauges pour les salles. Il y a la volonté du gouvernement que les choses avancent", nous a expliqué Loïc Clairet, directeur des Francofolies et de la Nuit de la Culture.

Et en Belgique?

Nous ne sommes donc pas les moins bien lotis. Mais théâtres, salles de concert et cinéma seront-ils la priorité du printemps? En tout cas, le secteur des arts de la scène et les cinémas tapent impatiemment du pied les sols de leurs lieux fermés. Aux quatre coins de la Wallonie et à Bruxelles, des rassemblements, des débats et même des concerts ont eu lieu ces derniers jours. Pour la quatrième fois, et avec un rythme de plus en plus soutenu, les artistes et les lieux culturels sous le slogan #StillStandingforCulture ont fait savoir samedi que leur patience a des limites: "Sommes-nous condamnés à être des variables d’ajustements?" se demandait ainsi le Théâtre National lors d’une conférence sur sa scène principale.

Une réouverture progressive pourrait pointer le bout de son nez, notamment pour des événements en extérieur, dès début avril, mais elle est jugée trop lente (y compris par la ministre francophone de la Culture Bénédicte Linard, voir ci-dessous) et non adaptée pour les concerts et le théâtre. La tenue d’événements-tests en intérieur censés appuyer les études scientifiques qui montrent le caractère "safe" des lieux culturels pourrait rassurer le Comité de concertation. Mais pour beaucoup, le mal est fait et il faudra sans doute des années pour régler l’embouteillage de spectacles à montrer dans les arts de la scène et surtout donner sa place à une génération de primo-créateurs et créatrices sacrifié·es sur l’autel de la sécurité sanitaire.

