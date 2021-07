Restitution des biens culturels: la recette du secrétaire d’État, Thomas Dermine

"Nous ne pouvons plus continuer à restituer l’une ou l’autre pièce à l’occasion de voyages officiels, en guise de cadeaux diplomatiques", dit Thomas Dermine, en charge notamment de la Politique scientifique au sein du gouvernement fédéral. Et il a un plan.

"Une petite partie des pièces de nos collections ethnographiques ont été acquises à la suite de violences et de pillages, principalement pendant la période de l’État indépendant du Congo (alors propriété privée du roi Léopold II), entre 1885 et 1908", rappelle Guido Grijsseels, le directeur général de l’Africa Museum. "Ces pièces ont été subtilisées pour briser le pouvoir des chefs locaux, pour leurs valeurs artistiques ou encore parce qu’elles étaient utilisées lors de rituels qui allaient à l’encontre des croyances de l’Église catholique." D’autres pièces aux origines douteuses portent également sur la période coloniale, jusqu’en 1960.

Le plan systémique du secrétaire d’État Dermine concernant la restitution comprend deux axes. Tout d’abord, il s’agit d’identifier l’origine de chaque pièce présente dans les collections du musée et de les classer en trois catégories. Celles sans histoire, acquises parfaitement légalement, restent bien sûr la propriété de l’État belge. Celles dont on ne connait pas encore l’origine réelle doivent d'abord faire l’objet de recherches scientifiques et collaboratives quant à leur provenance. Enfin, il y a les pièces clairement spoliées et identifiées comme telles.