Retour des "Matins philo"

En 2011, Amélie d’Oultremont fonde l’ASBL philo.be , qui a pour but de proposer des cycles de conférences philosophiques autour de différentes thématiques. Elle vient ainsi combler un manque : "Il n’y avait rien à Bruxelles. À la naissance du projet, on a essayé de me décourager en m’expliquant que les Belges ne s’intéressaient pas la philo", explique-t-elle. Force est de constater que cette formule des "Matins philo" fonctionne et s’est maintenant bien installée dans le paysage culturel bruxellois: "Je voulais faire en sorte que les philosophes belges sortent de leur cadre universitaire et rencontre un autre public. Il faut valoriser les philosophes et les penseurs belges , car ils restent encore trop peu connus."

La fréquence des séances permet de créer un lien plus durable entre les orateurs et le public: "C’est une autre ambiance qu’une simple conférence ponctuelle. Des liens se créent également entre les personnes au sein du public. Les gens ne cessent de me dire à quel point ça leur fait du bien. Pour cette nouvelle saison, nous avons déjà un quart de nouveaux inscrits." D’autre part, la crise actuelle est venue rappeler l’importance de la philosophie: "La philosophie est plus que jamais nécessaire. C’est à la fois un art de vivre et de penser. Elle permet d’interroger toutes les facettes de la société contemporaines en ayant un ancrage dans l’actualité." Cette nouvelle saison a bien sûr dû s’adapter aux exigences sanitaires en proposant, en plus de la formule traditionnelle tous les mardis matins au Théâtre du Vaudeville, "Philo Live at Home" qui permet d’écouter et de voir les conférences en live depuis chez soi, en temps réel ou en différé.