Saison des pluies aux Musées royaux

Et pour cause, après le tollé international, en 2015, lorsqu’on a vu des seaux fleurir dans les salles des Jordaens et des Rubens, et l’annonce, en 2016, d’un budget de 24,9 millions et d’un master plan de rénovation (relire l'article du 26/5/16), il continue à pleuvoir dans les salles du musée. L’automne, avec ses vents et ses pluies, est la période critique. L’an passé, 20 toiles ont dû être dépendues dare-dare et, lundi, ce sont 4 tableaux qu’il a fallu décrocher dans quatre salles. Deux d’entre elles n’avaient pas encore été touchées par les infiltrations, dont la salle classique, déjà rénovée en 2004, où trône le "Marat assassiné", l’une des œuvres les plus précieuses de la collection.