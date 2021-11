Seul un étudiant en gaming sur cinq reste en Belgique

Un an après sa création à Mons, GameMax veut grandir

Le 16 décembre prochain, cela fera déjà un an que s’est lancé le label GameMax, le premier pôle wallon de compétitivité du jeu vidéo. «L’idée est de regrouper les acteurs de l’industrie au sein de pôles dans les différents bassins de vie wallons», explique Jean Gréban, coordinateur de Walga, l'association officielle du jeu en Wallonie. Charleroi, Mons, Liège ou Namur sont autant de villes dans lesquelles l’industrie est appelée à se développer dans les prochaines années. La Wallonie n’est pas bien grande, mais elle est riche et diversifiée. Avec cette offre, nous voulons pouvoir accompagner les jeunes talents qui sortent des écoles.»

GameMax, le premier de ces pôles, soufflera donc sa première bougie dans quelques semaines. «Pour marquer le coup, nous organiserons un GameDev Café. Pour la première fois, il s’agira d’un évènement en présentiel complet avec le Covid Safe Ticket Plus», se réjouit Savine Moucheron, business developper à la Technocité, centre de compétence en TIC et en médias numériques de Mons, et l’un des partenaires du projet. «C’est la première fois que la communauté pourra se recroiser et, surtout, la première fois qu’elle pourra tester les jeux.»

Mons GameWeek

En février dernier, GameMax avait lancé son premier évènement dans un format hybride: la Mons GameWeek. (L’Echo du 19/2/21) Avec des intervenants présents sur place et un public en ligne. «Nous allons proposer une deuxième édition en février 2022, mais on ne sait pas encore où, cela dépendra des conditions sanitaires.»

Entre-temps, la structure a continué à proposer des GameDev Cafés, des évènements qui permettent de fédérer la communauté, entamer des réflexions et contribuer au réseautage. Sans oublier l’aspect ludique bien entendu, poursuit Savine Moucheron: «À chaque fois, nous proposons des thèmes différents. Le café de la GameWeek a permis d’instaurer un moment de détente ludique, au milieu d’un évènement plus sérieux. En mai dernier, le café était dédié à la question du son, du sound design et aux émotions que la musique et les bruitages peuvent véhiculer. Le prochain rendez-vous anniversaire se fera avec Gaël Gilson, un chercheur et enseignant qui viendra donner des conseils sur la manière dont on peut rendre attachant son personnage de jeu vidéo.»

La course à l’e-sport

Mais le label ne s’adresse pas uniquement aux créateurs. Via un programme e-sport, GameMax veut aussi toucher les joueurs avec des ambitions professionnelles. «L’e-sport est un secteur que nous voulons développer. Avec l’association Activit-e, nous mettons en place des stages à destination des jeunes.» Chaque semaine de stage s’articule autour d’un jeu différent. Le prochain est par exemple consacré à «League of Legends». Mais ces stages vont bien au-delà de la pratique du jeu puisque les jeunes apprennent aussi à ne pas négliger les autres aspects de leur vie: alimentation, préparation physique et communication font partie de l’arsenal déployé par Activit-e.

GameMax poursuit aussi sa mission d’encadrement des jeunes talents dans l’écosystème du jeu vidéo. En tout, une cinquantaine de porteurs de projets ont été soutenus durant l’année écoulée. 35 stagiaires sont passés par les bancs de la Technocité tandis que deux studios se sont créés.