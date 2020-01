"Slow train" | La Haye à portée de rails

Rappel de l’épisode précédent. Le slow travel, c’est quoi? On part à la rencontre des autochtones car on désire s’immerger, on goûte la cuisine locale, on choisit des logements alternatifs (chez l’habitant, ou alors de petits hôtels familiaux), on se déconnecte des technologies pour mieux se connecter avec les gens du cru et les voyageurs. Et surtout, on évite l’avion, au profit du rail.

Dans cette mouvance, pas besoin de viser loin, il suffit de viser juste. Le dépaysement n’a jamais été aussi proche. Direction La Haye (Den Haag), Pays-Bas, à 1 heure et 39 petites minutes de Bruxelles.

Le hic, diront les fâcheux qui n’ont pas encore compris que le trajet fait partie intégrante du voyage, c’est qu’il y a parfois une correspondance. À Rotterdam, changement de voie. Mais on en profitera pour s’imprégner du caractère étonnamment moderne – on se croirait à Chicago – du plus grand port d’Europe, devant Anvers et Hambourg. Après 24 minutes, nous voici arrivés à La Haye. En plein quartier des affaires, on retrouve rues au cordeau, gratte-ciel et compagnie. Pas de panique: la Hollande possède le don de juxtaposer l’ancien et le nouveau. Dans deux minutes chrono, vous vous croirez dans un Vermeer. C’est promis.

Jouer le jeu

Il existe quelques petites conditions pour passer un bon séjour en Hollande:

1) On aura prévu de voyager léger car…

2) On fait tout à vélo.

3) On dort chez les locaux (histoire de vérifier de visu que tout le monde laisse bien sa porte ouverte la nuit – de même que ses rideaux).

4) On découvre une culture différente à deux pas de chez nous, à commencer par le petit-déjeuner, un événement en soi. Des biscottes sucrées, du gouda si vieux qu’il s’émiette comme du parmesan, du saumon mariné style gravlax, et bien sûr des gaufres de toutes tailles.

Votre ticket Bruxelles-La Haye: au départ de Bruxelles, plus de 20 allers-retours par jour.

2h35 en direct, à partir de 22 € par trajet. 1h39 via Rotterdam avec le Thalys, à partir de 38 € par trajet.

Et puis c’est parti pour flâner en ville. La Haye, ce sont des dizaines de parcs, de larges avenues, bref: un paradis des transports en communs et bien sûr des cyclistes. Surprise: la mer n’est qu’à quelques kilomètres. Là, la ville offre un autre visage: des dunes préservées au sud (Westduinpark), et une véritable cité balnéaire au nord: le Scheveningen chanté par Jacques Brel. Pour y parvenir, on traversera avec étonnement l’immense parc, Scheveningse Bosjes, et on s’arrêtera même éventuellement à Madurodam pour jeter un œil à la fierté nationale, ce parc de maquettes des lieux les plus emblématiques du pays, à l’échelle 1/25e, visité par plus de 600.000 personnes par an.

Très "slow travel": les deux musées emblématiques de La Haye ne sont pas de grandes constructions fonctionnelles, voire impersonnelles comme on en voit tant. Le Musée d’Art (Kunstmuseum Den Haag) est abrité par un magnifique bâtiment à taille humaine, un vaisseau issu des années 1930, aux contours acérés, en briques jaunes. Il correspond parfaitement à son contenu: une impressionnante collection de Mondrian. Auxquels on ajoute des œuvres majeures de Picasso, Monet ou Francis Bacon.

Concentration de chefs-d’oeuvre

Et on garde le meilleur pour la fin: le Mauritshuis. Certains historiens de l’art ont cru y voir la plus grande concentration de chefs-d’œuvre au mètre carré en Europe. Et pour cause, les tableaux sont présentés dans une "simple" maison privée du début du XVIIe siècle, celle du comte Jean-Maurice de Nassau. "La jeune fille à la perle" de Vermeer. Sa "Vue de Delft". "La leçon d’anatomie" de Rembrandt – dont pas moins de 13 autres toiles sont exposées. Memlinc, van der Weyden, Holbein, Bruegel, Frans Hals, et chaque fois le meilleur de leur production, puisque le cœur du musée n’est autre que la collection privée des princes d’Orange en personne, augmentée à travers les siècles.

Dès les premiers beaux jours, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Vérifiez l’état de votre vélo. Embarquez-le sur le train (c’est sans supplément, dans un wagon prévu). Et partez à la découverte d’une ville qui vaut beaucoup, beaucoup plus que sa célèbre cour pénale internationale...

Le livre Partir en voyage à côté de chez soi Étonnant petit guide que celui proposé par Lonely Planet. L’idée n’est pas de surfer sur la vague du slow travel pur et dur, mais bien sûr celle du micro-voyage réputé particulièrement ludique. Et bien sûr peu onéreux par définition. Plus que des destinations, le guide propose des approches. Inspiré par les expériences vécues de 50 collaborateurs du guide à travers le monde, il nous propose par exemple d’échanger notre vie avec celle d’un ami pour 24 heures. Bof. Plus intéressant, ce voyage en train où l’on joue les itinéraires aux dés. Résultat: le collaborateur suisse qui propose cette méthode s’est retrouvé pratiquement de retour chez lui! On propose aux Parisiens et autres visiteurs de la Ville lumière l’ascension du point culminant - et méconnu - de la capitale: le calvaire du cimetière de Montmartre (130 mètres)! Panorama sublime, et impression d’avoir fait son sport de la journée. Par contre, dans un cimetière, la rencontre avec l’habitant peut laisser à désirer… "L’art de voyager sans partir loin, 50 micro-voyages à expérimenter tout près de chez soi", Lonely Planet, 15,90 euros.