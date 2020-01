"Slow train " | Sur les traces de Charlemagne

Rappel de l’épisode précédent. Le slow travel, c’est quoi? On part à la rencontre des autochtones car on désire s’immerger, on goûte la cuisine locale, on choisit des logements alternatifs (chez l’habitant, ou alors de petits hôtels familiaux), on se déconnecte des technologies pour mieux se connecter avec les gens du cru et les voyageurs. Et surtout, on évite l’avion, au profit du rail.

Les Liégeois qui lisent ces lignes ont déjà le sourire en coin. Aix? Eux, ils connaissent – et pour cause, c’est à deux pas. Un petit trésor bien gardé, où l’on va passer un après-midi, ou un week-end. Pour les autres bienheureux, ce sera une découverte.

Aix-la-Chapelle, c’est l’Allemagne éternelle à un jet de pierre. Une ambiance de Noël qui se prolonge, un esprit bon enfant (si, si), de petites rues commerçantes qui serpentent entre les maisons à colombages, et où se pressent les anciens métiers. Encore que les forgerons, tisserands, tanneurs et autres aubergistes du temps des frères Grimm aient été remplacés par des magasins de bijoux vintage, des boulangeries sans gluten et délicieuses, des bars à tendance vegan, où l’on vous sert de magnifiques salades épinards bio/betteraves/quinoa dans des bols géants. À Aix on trouve même une quantité impressionnante de ces enseignes internationales de la mode branchée, à mi chemin entre les invasifs grands groupes impersonnels, et le prêt-à-porter de luxe.

Splendeurs de la chapelle palatine

Mais Aix, ce n’est pas seulement une destination de flânerie et de shopping dans les ruelles. C’est sans doute un des centres ville les plus dense de toute l’Europe en terme de monuments historiques… Et pour cause: pendant plusieurs siècles, la "petite" cité fut la capitale, non d’un simple royaume, mais d’un empire. Charlemagne, charmé par cette ravissante ville d’eau où des sources chaudes font le bonheur des habitants depuis la plus haute antiquité, décida d’en faire sa capitale à la fin du VIIIe siècle. Il ne reste presque plus rien de son ancien palais impérial. Mais c’est dans ce "presque" que tout se joue, car ce qui nous est resté constitue une perle architecturale rigoureusement incomparable. Et ceux qui l’ont contemplée s’en souviendront toute leur vie.

C’est pour cet édifice octogonal d’une trentaine de mètres de circonférence que fut inventé le mot chapelle: cet oratoire rattaché au palais de Charlemagne était le réceptacle de reliques très précieuses: le manteau de saint Martin de Tours (manteau, ou cape, en latin "capella"), dont il se défit pour empêcher qu’un mendiant ne meurt de froid. L’édifice surprend par son plan, tout en rondeur, mais surtout par son état de conservation. Les visiteurs ébahis doivent se faire répéter plusieurs fois l’information: ces ors, ces fresques, ces mosaïques, ces colonnes de marbres, ces lustres ouvragés sont vieux de plus de 12 siècles. La chapelle contient la dépouille de Charlemagne, ainsi que son trône. C’est là que pendant plus de 600 ans furent couronnés les empereurs du Saint-Empire romain. Le lieu constitue l’un des fleurons du patrimoine mondial classé par l’UNESCO.

Un peu plus loin dans la ville, un musée est consacré au trésor de la cathédrale contiguë, construite au cours des siècles suivants sur l’emplacement de l’ancien palais impérial, et qui elle aussi vaut le détour. Sans oublier l’église Saint-Michel (1628), parfait exemple d’architecture jésuite, et qui rappellera aux voyageurs férus d’Amérique latine les longues façades des églises sud-américaines de la même époque.

Sources d’eau chaude

Ensuite, maillot de bain pour tout le monde, et rendez-vous au Carolus, autrement dit "les thermes". Un incontournable pour la population aixoise: efficace, propre, étendu, et surtout abordable – 12,50 € pour 2 heures 30 (26 € avec accès à tous les saunas). L’eau sort de terre à 47°, il faut donc la refroidir jusqu’à 34°, avant de la décliner en des dizaines de bains, à bulles, sans bulles, intérieurs, extérieurs…

Carolus n’est situé qu’à un quart d’heure à pieds du centre-ville. Et si vous avez un peu honte de vous faire tant de bien, dites-vous que la démarche est culturelle, histoire de comprendre de l’intérieur pourquoi Charlemagne et ses successeurs se sont tant plus à Aix, depuis tous ces siècles.

Le livre | Les bibles du slow travel La littérature n’a pas attendu Sylvain Tesson (prix Renaudot 2019 pour "La panthère des neiges"), ni Michel Le Bris avant lui ("L’homme aux semelles de vent", "Étonnants voyageurs"), pour produire de purs chefs-d’œuvre en terme de récits de voyage. On pourrait citer Bruce Chatwin, pape dans le domaine, lui qui partit au Soudan, puis en Patagonie pour des itinérances de plus de six mois avant de mourir du sida. Il faut aussi citer l’incontournable auteur de "L’île au trésor", Robert-Louis Stevenson, dont de nombreux fans refont "Le voyage dans les Cévennes avec un âne" et s’en trouvent transfigurés. Le chemin de randonnée est d’ailleurs aujourd’hui appelé "le Stevenson". Mais ces expériences de retour à la nature toute puissante nous éloignent un peu du "slow travel" et de son nécessaire contact humain. La jeune prêtresse en serait peut-être la Suissesse Sarah Gysler qui, dans son best-seller "Petite" (Pocket, 2018), décrit ses nombreux voyages (presque) sans argent. Cette énergique jeune femme, 20 ans à l’époque, parvint à ses fins sous la forme d’un authentique tour du monde.