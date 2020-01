"Slow train", l'invitation au voyage

Avec l’avion qui prend un coup dans l’aile, une nouvelle tendance émerge: le "slow travel". Des voyages à son rythme, à la rencontre des cultures locales et surtout… en train. Notre série vous emmène à la découverte de Vienne (à une nuit de train), La Haye (2 heures), et Aix-la-Chapelle (1h 15).

Comment? Vous rêvez encore de citytrips? Ces séjours éclairs où on se faisait massacrer les genoux dans un avion low cost, après s’être levé à 3h du matin? Où on rentrait le lendemain soir, crevé, avec dans le smartphone la preuve grimaçante qu’on y avait été pour de bon – parce qu’à cette vitesse-là on n’était pas tout à fait sûr? Mais vous êtes resté coincé en 2012, ou quoi? Aujourd’hui la tendance est au partage. À la proximité. À la rencontre vraie, celle avec soi, mais qui passe par les autres. La tendance est aux destinations accessibles. Et à ce moyen de transport silencieux, écologique, voire contemplatif: le train.

C’est officiel: à partir du 15 janvier, la capitale autrichienne vous attend, via un Bruxelles-Vienne en ligne directe avec la compagnie ÖBB. Sans changement, sans correspondance, et avec en prime une expérience qui donne le goût du voyage: une couchette préparée à votre intention. Oui, comme dans un vieux James Bond. Ou comme dans un roman d’Agatha Christie. Avec ce long couloir où l’on croise les autres bienheureux voyageurs qui vont tous au même endroit que vous, et à qui on a le droit – une pratique qui se perd à cause des écrans –, d’adresser la parole en quête de bonnes adresses sur place.

Votre ticket Bruxelles-Vienne: 10h47 de trajet, train de nuit.

Départ de Bruxelles les lundi et jeudi, de Vienne les dimanche et mercredi.

A partir du 15 janvier 2020, à partir de 49,90 euros par trajet avec couchette.

"Mais qu’est-ce que tu veux faire à Vienne en hiver?" demanderont les blasés qui s’étaient habitués à des treks d’un week-end dans le désert de Dubaï, au Sénégal pour une demi-journée (mais alors i-nou-bli-able), ou à rejoindre Boston à la moindre Saint-Patrick.

Vienne, entre autres choses, c’est le lieu par excellence de la Sécession viennoise. Rien à voir avec des croissants, n’en déplaise au citytrippers. Gustave Klimt, Arnold Böcklin, pour les peintres… Les architectes Otto Wagner ou Joseph Hoffmann… Sans oublier ceux qui les rejoindront: Kokoschka, Egon Schiele…

Bruegel et Art nouveau

En bref, le meilleur de l’Art nouveau, à l’est du Rhin. Les musées en sont remplis. Mais les rues également, ce qui plaira au voyageur en quête de promenades, à son rythme. Car c’est un plaisir de prendre le tram, par exemple pour partir à la rencontre de… l’ancien asile psychiatrique "Am Steinhof". Sur sa butte, trône l’église Saint-Léopold, chef d’œuvre absolu souvent qualifiée d’"œuvre d’art totale" – car elle rassemble architecture, sculptures, design intérieur, fresques… Signée Otto Wagner et construite entre 1903 et 1907, l’église est considérée comme l’une des plus importantes réalisations de l’architecture mondiale du siècle dernier.

Le livre Le train comme but du voyage Oubliez ces guides hyper léchés qui vous culpabilisent avec leur titre "Ces 50 spots incroyables où vous n’avez pas encore mis les pieds", sous-entendu: "bande de losers"… Aujourd’hui le must c’est "Slow Train", paru chez Arthaud, et qui s’est retrouvé sous de très nombreux sapins. Les destinations, a priori, ressemblent plus au programme d’une agence de vacances en car pour retraités. Strasbourg? Saint-Jean-Pied-de-Port? Et pourquoi pas Brie-Comte-Robert, ses églises et ses vallons? Et oui, pourquoi pas? Comme disait Stevenson, l’intérêt du voyage ce n’est pas tant la destination que le chemin (bien) parcouru. Et le chemin, ici, est détaillé. Et il fait partie du trip puisqu’il déploie une multitude de paysages, juste derrière la vitre. Chaque minute réserve son lot de surprise. Même lorsque l’on part pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Chaque itinéraire comporte une carte, un horaire (plus c’est long plus c’est bon), des photos parfois vintage. Et en fin de volume, les recommandations du "slow traveller": "Les horaires, tu étudieras…" "Slow Train – 30 échappées pour citadins en mal de nature", Juliette Labaronne, Arthaud, 21 euros.

Vienne, c’est aussi la plus grande concentration de Bruegel au monde. Sur la trentaine de grandes œuvres conservées, Bruxelles en compte trois. Le Kunsthistorisches Museum de Vienne en revendique… douze. Pour admirer "Le repas de noces", "La danse des paysans", et la célébrissime "Tour de Babel": direction l’Autriche.

Vienne, c’est aussi l’un des opéras les plus courus en Europe. Mais attention: en slow travel on n’y va pas parce que c’est un must. On y va pour profiter de l’ambiance en mode immersion, pour frayer avec la Vienne éternelle. On y va aussi parce que, chaque jour, des places sont mises en vente à la dernière minute pour le prix hallucinant de… 5 euros. A ce prix là, il faudra rester debout. Mais on peut aussi passer une heure, et revenir un autre jour. Ou rester dehors devant l’écran géant qui rassemble petits et grands sur la place Von Karajan.

Encore un détail: en mode "slow train", vous arriverez reposé. Avec déjà des amis rencontrés dans le train. Avec déjà l’impression de partager une intimité avec vos compagnons de voyage: celle qui ne croît que pendant l’aventure du trajet, précisément.