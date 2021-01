"Still Standing II" fait de la reprise culturelle une urgence sanitaire absolue

Ce 16 janvier 2021 sera à marquer d'une pierre blanche. À 17 heures 30, place de la Monnaie, débutera le «seul spectacle de tout le royaume» . Un titre qui fait froid dans le dos. Spectacle dûment autorisé, comme le stipule le communiqué de presse: les organisateurs ne veulent sans doute prendre aucun risque en cette période tendue et répressive. Au programme: un cabaret d'une demi-heure, à plusieurs voix, multidisciplinaire , diffusé en live sur les réseaux sociaux, projeté sur les façades de lieux culturels emblématiques, et relayé par plusieurs partenaires prestigieux comme le KVS ou le Théâtre National.

"Ma raison n'est pas duite à se courber et fléchir, ce sont mes genoux." (Montaigne)

Il en ressort que, si la culture continue d'accepter le faire le gros dos, elle n'est pas dupe. Ou, pour citer Montaigne: «Ma raison n'est pas duite à se courber et fléchir, ce sont mes genoux.» Que nous dit ce texte? Que «certains pans de la sociétés sont considérés comme de simples variables d’ajustement et sont régulièrement mis à l’arrêt pour permettre à d’autres, jugés ‘essentiels’, de continuer à tourner». La culture, pilier de notre vivre ensemble (et bien sûr de notre santé mentale collective, a fortiori en temps de crise et d’incertitudes) en a assez d'être assimilée à de petits loisirs récréatifs un peu dérisoires, voire superflus.