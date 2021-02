"Still Standing for Culture" partout en Belgique, ce samedi

Ce samedi, plus de 200 actions se déroulent dans cinquante villes et villages à travers le pays pour dénoncer la mise en cale sèche de la Culture depuis un an.

Il s'agit du 3e acte de «Still Standing for Culture», grand rassemblement de travailleurs, travailleuses de la culture, lieux culturels et fédérations artistiques qui se figent pour signifier leur mise à l'arrêt qui réduit à néant le secteur culturel et sa portée symbolique pour la société.