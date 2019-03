Subside embarrassé pour Kanal

On sent tout de même un petit malaise au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vendredi, l’exécutif communautaire se penchera sur un subside de 550.000 euros destiné à la Fondation Kanal, qui exploite le musée d’art contemporain en gestation à Bruxelles. C’est elle également qui pilote, pour le compte de la Région bruxelloise, la rénovation de l’ancien garage Citroën de la place de l’Yser qui doit accueillir ce nouveau pôle culturel.

En soi, ce soutien financier n’est pas une surprise. La Fédération, comme la Communauté flamande et la Région de Bruxelles-Capitale s’étaient engagées à soutenir l’activité culturelle sur le site en attendant sa rénovation lourde. La Fédération avait promis 750.000 euros à prélever sur le budget "promotion de Bruxelles" du ministre PS Rachid Madrane. En 2019, plus de deux tiers de ce subside sont accordés en même temps là où les autres étalent leurs versements sur trois ans. Pour 2019, Kanal trusterait plus d’un quart du budget promotion de Bruxelles qui est d’un peu plus de 2 millions par an. Au cabinet Madrane, on parle de facilité budgétaire.