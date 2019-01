Tout l'art de capter le jeune public

Attirer et fidéliser les jeunes: un défi sans cesse renouvelé pour le secteur culturel. Notre enquête, au Botanique et au Brass de Forest.

La culture et plus précisément les lieux culturels nourrissent des fantasmes quant à leur rôle et leur pouvoir au sein d’une société, particulièrement quand celle-ci traverse des crises. Un rôle de moteur économique est attendu dans une moindre mesure mais également de moteur social, de créateurs de liens.

Pour voir comment les liens se consolident entre des institutions culturelles, leur environnement et le jeune public, nous nous sommes intéressés à deux centres culturels bruxellois: le Botanique, où le groupe pop Beautiful Badness rencontrera le jeune public dans le cadre du projet "Backstage", et le Brass, un dynamique centre culturel de Forest qui organise des ateliers autour de son exposition "Active Memories".

Pour Paul-Henri Wauters, directeur du Botanique, il s’agit tout d’abord de ne pas tomber dans le "mythe utilitaire" consistant à dire que les institutions culturelles doivent prendre en charge le rôle de médiateurs et d’éducateurs pour favoriser le "vivre ensemble". Cela ne veut pas dire non plus qu’il s’agit d’éviter la question sociale de la culture. Même son de cloche au Brass, où l’idée n’est pas d’imposer une culture dans une commune populaire et multiculturelle comme Forest mais de tenter de construire des liens avec les habitants, "en collaborant avec le monde associatif déjà existant sans lequel on ne peut rien faire", explique Benoît Brunel, chargé de médiation du Brass.

La culture ne doit pas prétendre éduquer ni remplir un rôle social précis, mais a tout intérêt à consolider des alliances constructives avec son écosystème. Le projet "Backstage" du Botanique, qui permet à un public scolaire de passer une matinée dans le bâtiment, de visiter l’exposition en cours, de profiter d’un showcase des artistes en résidence et même de visiter les coulisses, est issu d’une collaboration entre l’association Pierre de Lune, le Botanique et PointCulture qui permet ensuite la rencontre entre les artistes et les jeunes en visite. "Les artistes sont très contents, les jeunes sont curieux et on espère qu’après ça, ils pourront passer devant le Bota et se dire qu’ils vont venir voir une expo", explique Paul-Henri Wauters.

Vue en plein écran ©Tim Dirven

En effet, travailler la médiation culturelle avec les jeunes, c’est tenter de briser les barrières des lieux culturels et de leur environnement. Benoit Brunel témoigne de cette grande difficulté: "Il y a des obstacles physiques et psychologiques, que ce soit par l’allure et l’opacité du bâtiment ou par des différences culturelles et sociales qui rendent la rencontre plus compliquée." Si pour palier à ce manque de visite, le Brass s’exporte hors de ses murs, le chargé de médiation constate que la situation demeure complexe. "Il y a des jeunes qui nous racontent les problèmes qu’ils ont, financièrement, mais aussi avec la police. Ils connaissent les plaques qu’il faut éviter pour ne pas se faire contrôler, parfois violemment, paraît-il. Et ils vont plutôt vers la maison de quartier."

Le lieu culturel doit tenter de faire comprendre qu’il ne fait pas partie d’un complexe d’autorité, mais qu’il est un lieu de rencontre où des activités sont proposées. L’éducation média par exemple (lire l’article ci-dessous) amène les jeunes à discuter de complotisme, de violence, de fake news et à s’approprier ces médias, par exemple en réalisant des films en collaboration avec le Brass.

Ne pas infantiliser

Pour faciliter le contact et désacraliser l’institution, il semble important de diriger ses activités vers les enfants. Paul-Henri Wauters s’enthousiasme "de leur immense capacité d’intégration" et en profite pour développer un autre projet, le "Bota Kids". C’est l’organisation d’une visite ludique de l’exposition et d’un concert adapté aux enfants, sans être infantilisant pour autant (cela a déjà eu lieu avec Veence Hanao, Juicy ou Atom, par exemple). Une occasion qui permet "de faire le pas dans un cadre comme celui-là, avec le pari que ça soit une réussite".

"Les gens se croisent longtemps avant de se dire bonjour." Paul-Henri Wauters Directeur du Botanique