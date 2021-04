Un autre management culturel est-il possible? | La permaculture à la rescousse

Marie Godart, accompagnatrice de projets culturels, voit une planche de salut pour son secteur: l’intelligence collective. Elle propose de penser culture et nature ensemble, d’y apporter le même soin. Notamment via les principes de la permaculture.

Au Centre d’Arts Vooruit à Gand, Matthieu Goeury, un des treize coordinateurs, est en train d’écrire le contrat-programme 2023-27 de l’institution culturelle et s’intéresse pour ce faire au système coopératif: "L’idée serait de fonctionner comme une coopérative et passer à une vitesse supérieure par rapport au processus de changement enclenché depuis quatre ans. On se rend compte que notre modèle actuel fonctionne bien pour organiser des activités mais une fois que celles-ci sont terminées, comment garder ces connexions avec les partenaires? Avec les hôpitaux, par exemple, je me rends compte qu’on a pourtant les mêmes soucis permanents liés au système capitaliste: faire vite et faire du chiffre."

Changer la gouvernance, voire les structures des institutions, fait partie des réflexions au sein du secteur culturel, même si comme on le voyait mardi à propos des musées et mercredi à propos des arts de scène, le processus est à peine enclenché et souvent considéré par les principaux intéressés comme "utopique". Il faut dire que dans son rapport "Un futur pour la culture" de juillet 2020, coécrit par une cinquantaine d’expertes et experts du secteur, le ministère de la Culture de Bénédicte Linard faisait peu de propositions concrètes.

À propos d’une "nouvelle gouvernance", le groupe recommandait de "porter une attention sur la méthodologie de travail": "Il s’agit d’insuffler dans l’ensemble du secteur des nouveaux modèles d’organisation plus agiles, basés sur un management collaboratif s’appuyant sur des valeurs de transparence, d’horizontalité, durabilité, équité, mixité, la lutte contre les discriminations et le respect et la mise en valeur de la diversité des représentations du monde."

Commencer petit et par soi

Comment fait-on? Marie Godart, une des coautrices d’"Un futur pour la culture" pourrait vous répondre qu’il s’agit de commencer petit et par soi. Aujourd’hui, basée dans le Hainaut, elle se présente comme "accompagnatrice indépendante spécialisée dans la conception, la facilitation et le storytelling de projets collectifs à impact positif".

"Je constatais qu’au sein d’une même ville, les gens n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble sauf de manière forcée et qu’il n’existait pas d’organe de facilitation pour ça." Marie Godart Accompagnatrice de projets culturels

Mais elle n’a pas commencé comme cela. Elle a longtemps travaillé au sein de structures que l’on qualifiera de traditionnelles: Le Manège à Mons (aujourd’hui Mars pour Mons Arts de la scène) et la Fondation Mons 2015 (qui portait le projet de Capitale européenne de la Culture pour la ville): "C’est à la Fondation que j’ai eu une révélation. J’étais chargée du lien avec les villes et institutions partenaires et amenée à côtoyer des structures très différentes dans la culture et le tourisme. Je constatais qu’au sein d’une même ville, les gens n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble sauf de manière forcée et qu’il n’existait pas d’organe de facilitation pour ça, sans oublier la lasagne institutionnelle belge qui est le lot de tous."

Une exception au tableau: "L’importance du travail coopératif et collaboratif, je l’ai découverte via Culture.Wapi dans la région de Tournai où l’intelligence collective était mise au service du développement territorial. C’était un projet cogéré par un collège de bourgmestres et une assemblée générale composée des centres culturels du territoire qui avaient la volonté de collaborer de façon plus sereine et active."

Changer son rapport aux autres

Cette petite graine instillée, elle quitte son emploi pour une "errance créative" qui l’amène à devenir guide nature, à se former en herboristerie, au leadership collaboratif, à l’ennéagramme, en communication non violente et surtout en permaculture. "Là, c’était la deuxième révélation et le paradigme à travers lequel toutes mes réflexions pouvaient se mettre en place."

"Il faut apprendre aux gens à dépasser le chacun pour soi. La permaculture appliquée à la culture, c’est prendre soin de l’humain et faire partage équitable." Marie Godart

Selon elle, il existe un manque de confiance global où "les institutions se considèrent comme concurrentes: entre secteurs, sur des budgets, dans le rapport entre artistes, publics et institutions, ou encore dans le rapport entre travailleurs et CA", ce dernier n’étant généralement pas perçu comme allié ou transparent. L’intelligence collective peut changer cela: "Il faut apprendre aux gens à dépasser le chacun pour soi. La permaculture appliquée à la culture, c’est prendre soin de l’humain et faire partage équitable. C’est un changement de posture: remettre l’humilité et le sens au cœur de nos actions. Pour les institutions, cela signifie s’interroger sur leur contribution à la démocratie culturelle, au bien commun plutôt qu’à leur prestige."

Pour y arriver, elle ne pense pas qu’il y ait de modèles tout prêts: "C’est d’abord se connaître soi-même, ses collègues ou sa structure, sinon ça ne sert à rien." Elle n’a pas de recette miracle pour les projets avec lesquels elle collabore: "Je ne suis pas une 'experte', j’expérimente, je pioche."

Établir des intentions collectives

Dans sa hotte, on trouve des outils de gouvernance partagée inspirés de la sociocratie, de l’holacratie, de l’organisation opale de Frédéric Laloux ou de l’idée d’archipel inspirée d’Édouard Glissant. Et, bien sûr, la permaculture: "Se rappeler qu’on fait partie du vivant, qu’on n’est pas hors-sol ou déconnecté du corps, apprendre à connaître son terrain, partir de ce qui est là. Cela peut juste consister par commencer une réunion par une météo."

"Dans nos métiers, on est avant tout dans le mental. Dans une logique de productivité, on ne fait pas attention à nos corps." Marie Godart

On a toutes et tous déjà eu affaire à cet exercice dont Marie Godart pense qu’il est souvent mal compris (ou pas expliqué): "Nous sommes des humains, pas des machines, on arrive avec nos émotions au boulot, la météo permet de déposer ces choses dans le moment collectif de la réunion pour pouvoir mieux travailler ensemble. Dans nos métiers, on est avant tout dans le mental. Dans une logique de productivité, on ne fait pas attention à nos corps. Le temps dédié à l’humain dans les réunions, dans la gestion de projet ou la gouvernance est un temps considéré comme improductif. C’est par là qu’on peut commencer par changer."

