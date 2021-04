Un autre management culturel est-il possible? | Le projet expérimental de F(s) pour le Théâtre National

La féminisation à la tête des théâtres

Le secteur est en effervescence, d’une part crispé par une année de salles closes, et d’autre part, en plein turn-over de ses directions. En moins d’un an ont été nommées: Cathy Min Jung au Rideau, Léa Drouet en tant que coordinatrice artistique à l’Atelier 210 – toutes deux ont insisté sur l’horizontalité de leur démarche –, Virginie Demilier au Théâtre de Namur – qui expliquait vouloir réconcilier création artistique et citoyenneté – et Coline Struyf au Varia . Dans les prochaines semaines, ce sera au tour du Théâtre National, de la Balsamine, de l’Espace Magh et du Senghor.

Redistribuer le pouvoir

Trois ans plus tard, elles continuent de s’insurger, mais vont plus loin: elles proposent. Leur dossier a été transmis aux médias et à la ministre de la Culture Bénédicte Linard et se veut un manifeste, un "acte politique" dont elles assument la "radicalité" et le caractère "expérimental", voire "utopique". Au-delà des axes écoféministe (le théâtre comme "surface de réparation" du vivant), décolonial ("Nous travaillerons à ce que les récits de réhabilitation soient racontés et reracontés et que les expériences minoritaires soient continuellement transmises et rejouées") et de matrimoine ("Une plongée dans l’Histoire non transmise") et des réflexions sur la médiation, elles proposent de "penser une nouvelle gouvernance évolutive" qui nécessiterait de s’entourer d’observateurs extérieurs et de réaliser un audit: "6 mois d’analyses et de rencontres individuelles (…) pour mettre en place la transition du Théâtre National vers une horizontalité de ses processus de travail et de programmation".