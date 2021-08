Un autre rapport au vivant (1/4) | Repenser notre lien aux animaux avec Véronique Servais

Pour sortir du rapport de domination à la nature et aux animaux, Véronique Servais prône de se rendre vulnérable, d'engager son corps et ainsi entrer en résonance avec ce qui nous entoure.

Véronique Servais est psychologue de formation. Elle a démarré sa carrière en étudiant les effets thérapeutiques des animaux sur les humains, domaine de recherche qu’elle contribue à repenser en profondeur. Elle est aussi anthropologue de la communication et responsable du Certificat d’Université en médiation animale et relations à la nature à l’ULiège.

Êtes-vous d’accord avec ce constat: nous sommes dans un monde en crises?

On a du moins l’impression que ça craque de partout et qu’on voit distinctement à présent les conséquences et les limites de notre mode, occidental, de rapport à la nature et au vivant: un rapport extractiviste et de domination. Il y a, plus qu’une crise, une prise de conscience, notamment chez les jeunes, extrêmement inquiets de la possibilité même d’habiter un monde vivable.

"J’ai toujours été consciente du risque de transformer les animaux en instruments pour nous soigner."

Quel a été le chemin qui vous a amené à devenir la penseuse que vous êtes aujourd’hui?

Au cours de mes études de psychologie, j’ai développé un intérêt pour les effets thérapeutiques des animaux sur les êtres humains, un fil que je n’ai jamais lâché. J’ai toujours été consciente du risque de transformer les animaux en instruments pour nous soigner, ce qui ouvre la porte à une nouvelle forme d’exploitation, au mépris de ce qu’ils sont et de ce qu’ils ont à nous apprendre. Dans ce cas, on ne sort pas de cet anthropocentrisme qui est vraiment problématique: on évolue dans un monde de plus en plus transformé par et pour nous, humains, ce qui rétrécit notre champ de perception et nos possibilités d’être.

Vous proposez donc de déconstruire l’idée d’un effet thérapeutique des animaux sur les êtres humains pour parler d’un système plus complexe d’affection mutuelle et de rencontres. De quoi s’agit-il?

Dans la rencontre, il y a toujours une transformation qui vient quand quelque chose peut nous surprendre. C’est quelque chose de fondamental dans le rapport à la nature: être fixé sur des intentions et vouloir atteindre une efficacité fait qu’on devient insensible à tout ce qui n’est pas l’objectif. On devient aveugle à la nature systémique des choses, aux connexions entre elles. On doit pouvoir se laisser toucher par l’animal, lui laisser nous faire quelque chose qui est en partie imprévu. Concrètement, cela ne signifie pas qu’on ne va plus travailler avec des animaux pour soigner, mais qu’on va leur laisser prendre des initiatives. Sinon, on reste dans monde façonné par la volonté humaine et on passe à côté de cette autre chose que le monde vivant peut nous apporter.

"On a besoin d’enrichir notre rapport au vivant et ça ne peut se faire qu’avec notre corps qui a autre chose à nous dire que l’intellect."

La question du rapport au corps est centrale dans vos travaux.

Notre faible rapport au reste du vivant vient aussi du fait qu’on est coupé de notre propre corps. Par exemple, en ce moment, je suis en Islande. Devant une cascade, je dis à mon voisin: "Regarde comme les gouttes se jettent dans le vide avec insouciance!" Il me répond: "C’est surtout la pesanteur." Il a raison! Mais, on nous a appris que c’était la seule façon de se relier au monde environnant. Or, si je suis sensible à mes ressentis, je sens mon corps entrer en résonance avec cette cascade. On a besoin d’enrichir notre rapport au vivant et ça ne peut se faire qu’avec notre corps qui a autre chose à nous dire que l’intellect. Lors de l’Université d’été à laquelle je participe ici la semaine prochaine, on va travailler ça: écouter son ressenti corporel pour travailler en tant qu’intellectuel avec son corps. La pensée est incarnée! Encore faut-il apprendre à y être sensible.

Est-ce aussi un travail que vous menez dans le Certificat dont vous vous occupez au sein de l’ULiège?

En tant qu’enseignante, je veux promouvoir des modes d’enseignement qui ne coupent pas l’apprenant·e de ses propres ressentis, de son instinctivité, car la coupure du lien à soi, aux animaux, à la nature, tout ça va ensemble. De plus en plus de personnes font appel à des animaux dans leur pratique de coaching, de soin ou autre, mais il ne suffit pas d’avoir un animal pour être thérapeute. On a aussi pas mal de personnes ayant vécu un accroc dans la vie et qui ont trouvé auprès de la nature quelque chose qui les a aidés. Le risque, c’est de croire qu’on va pouvoir reproduire sa propre expérience. Cela peut survenir par la médiation animale, mais pas toujours.

"J’ai été frappée de voir que pour beaucoup la baleine à bosse, avec toute sa richesse, sa sensibilité, son histoire, le monde qu’elle habite…, se trouvait réduite à une photo-trophée."

Comment sortir de ce rapport de domination à la nature et aux animaux que vous dénoncez?

Il s’agit d’une domination systémique et idéologique, donc ce n’est pas facile à imaginer. Mais cela passe d’abord, selon moi, par la mise en place de modes de relations qui nous sortent de ce rapport. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aurait plus de violence car violence et domination sont deux choses différentes. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, par exemple, ont des rapports parfois violents, parce qu’elles tuent des animaux, mais il n’y a pas de domination systémique. Je crois que la domination va de pair avec la consommation. Ici, en Islande, je suis allée voir des baleines. J’ai été frappée de voir que pour beaucoup la baleine à bosse, dont nous avons croisé la route, avec toute sa richesse, sa sensibilité, son histoire, le monde qu’elle habite…, se trouvait réduite à une photo-trophée. Quelle réduction vertigineuse! Si j’étais guide, j’essayerais d’amener les gens à passer un moment en compagnie de cette baleine. Et pour cela, il faut pouvoir raconter des histoires.

Par quoi ça peut commencer, cette relation nouvelle au vivant?

Simplement aller dans la nature et s’écouter! Pas besoin de se déplacer loin pour se demander: qu’est-ce que ça me fait cette forêt, cet arbre? Il faut accepter aussi que ça prenne un peu de temps et… de sortir du rapport de pouvoir ou de conquête entre la nature et nous. Avancer léger, reconnaître sa vulnérabilité, c’est aussi une autre clé.

Pour aller plus loin, Véronique Servais a publié "L'Ethologie : Histoire naturelle du comportement" avec Jean-Luc Renck (Points poche) et ses articles sont disponibles sur le site de l’ULiège.